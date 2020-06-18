Прогремевшее на всю Эстонию убийство: суд скостил виновному срок

«Яан Палу, безусловно, своими действиями привлек много внимания к такому относительно маленькому и спокойному месту, как город Курессааре, и эти события также в значительной мере повлияли на чувство безопасности местных жителей», - написали судьи Юлия Качковская, Иви Кескюла и Меэлика Аава в опубликованном в понедельник решении Таллиннского окружного суда. Судьи добавили, что это обстоятельство также повлияло на вынесение наказания Палу за два преступления насильственного характера.

Полтора года уже отсидел

Пярнуский уездный суд 23 апреля приговорил Палу к 15 годам тюрьмы, такой срок требовал и окружной прокурор Райнер Амур. Это было максимальное наказание, которое позволял закон.

В случае если вынесенное окружным судом наказание вступит в силу, Палу должен будет отсидеть за решеткой еще 11 лет, поскольку полтора года в ожидании суда он уже провел в тюрьме.

Яан Палу был обвинен в четырех эпизодах, самым тяжким из которых является убийство Сулева Каллавуса 8 декабря 2018 года в Курессааре возле ночного клуба Royal Gentlemen`s Club на улице Торни. Каллавус был ведущим инспектором бюро надзора за безопасностью Ляэнаского спасательного центра. Убийство произошло сразу после того, как Палу в центре города нанес опасное для жизни ножевое ранение праздновавшему в баре Kodulinna мужчине.

Таллиннский окружной суд отметил, что в случае преступлений Палу вину увеличивает использование ножа в двух эпизодах. Поэтому окружной суд назначил санкции больше средних — 11 лет тюрьмы, пишут в решении судьи.

Также в списке обвинений незаконное обращение с наркотическими веществами и боеприпасами, за что к сроку было добавлено еще два года тюрьмы.

Что касается возмещения материального ущерба лицу, получившему удар ножом перед баром, окружной суд постановил, что потерпевшему было выплачено пособие по нетрудоспособности на общую сумму 308 евро, что следует рассматривать как доход, который следует вычесть из компенсации ущерба.

Поэтому Яан Палу вместо прежних 3234,84 евро должен выплатить потерпевшему 2926,84 евроэ. Но все-таки, по решению уездного суда, Палу должен выплатить почти 65 000 евро пострадавшим, защитнику и на покрытие расходов на производство.

Согласно обвинению Ляэнеской окружной прокуратуры, ночью 8 декабря 2018 года Палу под влиянием наркотиков и алкоголя напал мужчину сначала с бутылкой, затем нанес удары руками и ногами, а затем и ножом, тем самым причинив пострадавшему опасные для жизни травмы.

Перебранка переросла в убийство

Спустя примерно 20 минут Яан Палу из-за разбитого окна расположенного в центре Курессааре Royal Gentlemen’s Club повздорил с владелицей клуба. Когда разрешить конфликт попытался супруг женщины, обвиняемый ударил его сначала кулаком, а затем ножом, в результате чего пострадавший, сотрудник Спасательного департамента Сулев Каллавус, скончался на месте.

Прокуратура также вменяла ему в вину незаконное обращение большого количества наркотических веществ и боеприпасов. 23 сентября 2018 года полицейский патруль проверил припаркованный в Таллинне автомобиль, на водительском месте которого сидел мужчина с признаками наркотического опьянения. Этим мужчиной был Палу, в его машину нашли GHB и метамфетамин в таком количестве, которого хватило бы, чтобы ввести в наркотическое опьянение почти 40 людей.