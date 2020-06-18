Чт, 18.06.2020
"Я бы не сказал, что это такая маленькая зарплата, от которой все эстонцы убегают". Юри Ратас

«Челси» объявил о трансфере Вернера из «Лейпцига»

Тимо Вернер.

ФОТО: RALPH ORLOWSKI/REUTERS

Нападающий Тимо Вернер перешел из «РБ Лейпциг» в «Челси», пишет Sports.

Форвард сборной Германии заключил с лондонским клубом контракт на пять лет.

Нынешний сезон 24-летний игрок доиграет в «Лейпциге». К «Челси» он присоединится в июле, предварительно пройдя медосмотр.

Трансфер немца обошелся «синим» в 47,5 млн фунтов, футболист будет зарабатывать примерно 170 тысяч фунтов в неделю.

Также появлялась информация, что 15% от суммы трансфера получит «Штутгарт», из которого Вернер перешел в «Лейпциг» в 2016 году.

Вернер провел 32 матча в текущем сезоне Бундеслиги, забил 26 голов и отдал 8 результативных передач.

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