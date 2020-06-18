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  • Впервые за пределами Таллинна: в Эстонии появится еще один ресторан Burger King

Впервые за пределами Таллинна: в Эстонии появится еще один ресторан Burger King

Ресторан Burger King.

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees

Осенью Burger King впервые откроет свое заведение за пределами Таллинна: ресторан появится в Тарту в торговом центре Lõunakeskus.

«Смотря на успех, который получили наши первые рестораны в Таллинне, вероятно, Burger King и в Tartu Lõunakeskus будет популярным местом для встречи с друзьями и наслаждения хорошей едой быстрого приготовления, - сказала руководитель береговой торговли Tallink Grupp и руководитель проекта по импорту франшизы Burger King Катре Кываск. - Кроме того, преимуществом Burger King станет расположение — наш ресторан находится прямо у центрального входа, вблизи популярного катка Astri Arena».

С открытие тартуского ресторана появится более 30 новых рабочих мест.

Напомним, что в мае первые рестораны Burger King были открыты в Таллинне на Батлийском вокзале, в торговых центрах Rocca al Mare и Ülemiste, а в середине июня — в Lasnamäe Centrum.

За первые месяц в ресторанах Burger King было сделано более 44 000 заказов.

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