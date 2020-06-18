Впервые за пределами Таллинна: в Эстонии появится еще один ресторан Burger King

Осенью Burger King впервые откроет свое заведение за пределами Таллинна: ресторан появится в Тарту в торговом центре Lõunakeskus.
«Смотря на успех, который получили наши первые рестораны в Таллинне, вероятно, Burger King и в Tartu Lõunakeskus будет популярным местом для встречи с друзьями и наслаждения хорошей едой быстрого приготовления, - сказала руководитель береговой торговли Tallink Grupp и руководитель проекта по импорту франшизы Burger King Катре Кываск. - Кроме того, преимуществом Burger King станет расположение — наш ресторан находится прямо у центрального входа, вблизи популярного катка Astri Arena».
С открытие тартуского ресторана появится более 30 новых рабочих мест.
Напомним, что в мае первые рестораны Burger King были открыты в Таллинне на Батлийском вокзале, в торговых центрах Rocca al Mare и Ülemiste, а в середине июня — в Lasnamäe Centrum.
За первые месяц в ресторанах Burger King было сделано более 44 000 заказов.