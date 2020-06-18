Впервые за пределами Таллинна: в Эстонии появится еще один ресторан Burger King

«Смотря на успех, который получили наши первые рестораны в Таллинне, вероятно, Burger King и в Tartu Lõunakeskus будет популярным местом для встречи с друзьями и наслаждения хорошей едой быстрого приготовления, - сказала руководитель береговой торговли Tallink Grupp и руководитель проекта по импорту франшизы Burger King Катре Кываск. - Кроме того, преимуществом Burger King станет расположение — наш ресторан находится прямо у центрального входа, вблизи популярного катка Astri Arena».