Больничная касса начала проверку выданных во время чрезвычайного положения больничных

Сначала проверили, не получал ли человек в течение всего календарного месяца и компенсацию по болезни, и компенсацию по зарплате. При обмене данными осуществляется сотрудничество с Кассой страхования от безработицы, просматривается, находились ли и как долго более 130 000 человек, получивших компенсацию по зарплате, в то же самое время на больничном.

Член правления Больничной кассы Пилле Банхард сказала, что Больничная касса провела автоматическую проверку, при помощи которой нашли более 500 больничных листов, среди которых попались и случаи, когда человек за целый месяц получил и компенсацию по болезни, и компенсацию по зарплате.

Касса страхования от безработицы связывается с этими людьми и просит вернуть компенсацию по зарплате. Кроме того, проверяются основания, которые использовал врач, чтобы выписать больничный лист, а также данные, представленные работодателю.