Чт, 18.06.2020
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Видео ⟩ В США автомобиль протаранил толпу протестующих

Протестующие в Портленде. Фото иллюстративное.

ФОТО: TERRAY SYLVESTER/REUTERS

В американском городе Портленд, штат Орегон, автомобиль протаранило толпу демонстрантов, есть пострадавшие.

Вчера, 17 июня, в Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих, три человека пострадали, сообщает пресс-служба местной полиции.

Как сообщает полиция, автомобиль сбил несколько участников протестной демонстрации, после чего на большой скорости уехал по встречной полосе. Вскоре водитель был задержан.

Пострадавшие были доставлены в больницу, они получили не опасные для жизни травмы. 

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