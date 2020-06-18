Видео ⟩ В США автомобиль протаранил толпу протестующих

Вчера, 17 июня, в Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих, три человека пострадали, сообщает пресс-служба местной полиции.

Как сообщает полиция, автомобиль сбил несколько участников протестной демонстрации, после чего на большой скорости уехал по встречной полосе. Вскоре водитель был задержан.

This motherfucker just plowed through peaceful protestors, TWICE#portlandprotest pic.twitter.com/RRvNgTEjZ3 — Kevin Parks (@kevin_parks) June 17, 2020