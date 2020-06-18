Чт, 18.06.2020
Если бы дело было только в зарплате, за дверями хлева должна была бы стоять длинная очередь. Роомет Сырмус

Число инфицированных коронавирусом в Бразилии приближается к миллиону

Рио-де-Жанейро.

ФОТО: Fernando Souza/ZUMAPRESS.com

В Бразилии число скончавшихся среди людей с коронавирусом превысило 46 тыс., количество диагностированных случаев заражения в стране приближается к миллиону, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

Как сообщили в минздраве Бразилии, накануне в стране зафиксировали 1269 новых случаев смерти инфицированных. Прирост выявленных заражений со вторника составил 32188.

Согласно данным сайта Worldometer, на данный момент общее число случаев заражения с начала вспышки коронавируса в стране превышает 960 тыс.

Бразилия занимает второе место по количеству выявленных заражений COVID-19 и зарегистрированных случаев смерти инфицированных после США.

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