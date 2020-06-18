Число инфицированных коронавирусом в Бразилии приближается к миллиону

В Бразилии число скончавшихся среди людей с коронавирусом превысило 46 тыс., количество диагностированных случаев заражения в стране приближается к миллиону, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.
Как сообщили в минздраве Бразилии, накануне в стране зафиксировали 1269 новых случаев смерти инфицированных. Прирост выявленных заражений со вторника составил 32188.
Согласно данным сайта Worldometer, на данный момент общее число случаев заражения с начала вспышки коронавируса в стране превышает 960 тыс.
Бразилия занимает второе место по количеству выявленных заражений COVID-19 и зарегистрированных случаев смерти инфицированных после США.