Ратас и Рейнсалу назвали тревожащим решение правительства США

Как премьер-министр Юри Ратас, так и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу назвали вызывающим озабоченность решение президента США сократить численность американских войск в Германии.
«В интересах Эстонии, чтобы американские войска не были выведены из Европы, - заявил Рейнсалу на пресс-конференции правительства в четверг. - Нам хотелось бы получить противоположную новость: что в Европу будет введено больше войск».
Министр сказал, что, к сожалению, это тренд, который продолжается в течение поколения людей. «Мы наблюдаем это как тенденцию, которая нам не нравится», - сказал Рейнсалу.
В то же время Рейнсалу выразил уверенность, что перемещение подразделений не подрывает коллективную оборону НАТО.
Ратас сказал, что присутствие США в регионе крайне важно, а сокращение сил вызывает обеспокоенность Эстонии. «Нам бы хотелось видеть след США большим», - сказал глава правительства.
Ратас сказал, что целью Эстонии является всестороннее сотрудничество с США и расширение присутствия США и проведение учений в регионе.
Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, что численность американских войск в Германии сократится вдвое.
Трамп сослался на нежелание Берлина вносить больший вклад в финансирование НАТО. Президент также отметил, что Германия плохо относится к США в сфере торговли.
Президент сообщил журналистам, что в настоящее время в Германии насчитывается 52 000 американских военнослужащих.
«Это огромные затраты для Соединенных Штатов. Поэтому мы сократим это число до 25 000», - добавил Трамп.