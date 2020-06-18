Совет ЕС продлил санкции против России еще на год

Как сообщалось, после незаконной аннексии РФ Крыма и Севастополя в июне 2014 года ЕС ввел ограничительные меры, которые применяются к компаниям и физическим лицам ЕС на территории территорией Крыма и Севастополя. В частности, под санкции подпадают импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги в Крыму или Севастополе, в частности, европейские круизные суда не могут заходить в порты на Крымском полуострове, кроме случаев чрезвычайных ситуаций, экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов; запрещается предоставление технической помощи, посреднических, строительных или инженерных услуг, связанных с инфраструктурой в этих секторах.