Таллинн составляет план действий на случай второй волны коронавируса

Чтобы быть готовыми к возможной второй волне распространения коронавируса, Таллинн приступил к разработке плана по предотвращению распространения вирусной инфекции.

Конкретизированную программу действия разрабатывают городские учреждения, городская канцелярия и управы районов Таллинна. К августу структурным единицам нужно будет выяснить и зафиксировать потребности в личных средствах защиты, правила их использования, а также разработать руководство по основательной очистке помещений.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт подчеркнул, что независимо от того, будет вторая волна или нет, город должен быть готов.