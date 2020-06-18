Таллинн составляет план действий на случай второй волны коронавируса, сообщила в четверг BNS пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
Чтобы быть готовыми к возможной второй волне распространения коронавируса, Таллинн приступил к разработке плана по предотвращению распространения вирусной инфекции.
Конкретизированную программу действия разрабатывают городские учреждения, городская канцелярия и управы районов Таллинна. К августу структурным единицам нужно будет выяснить и зафиксировать потребности в личных средствах защиты, правила их использования, а также разработать руководство по основательной очистке помещений.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт подчеркнул, что независимо от того, будет вторая волна или нет, город должен быть готов.
«В течение лета одной из задач всех городских структур будет подготовка плана организации работы, в том числе и обслуживания клиентов, исходя из возможных сценариев, - отметил Михаил Кылварт. – Понятно, что в случае учебных или медицинских учреждений подобные сценарии сложно подготовить, но они нужны и должны быть готовы к августу. У каждой городской структурной единицы к сентябрю должен быть готов четкий план на случай, если придет вторая волна коронавирусной инфекции».