Правительство отказалось от правила 2 + 2
На заседании кабинета в четверг правительство Эстонии приняло решение заменить правило 2+2 требованием держать дистанцию.
Безопасное расстояние между людьми должно сохраняться, но государство больше не требует соблюдения правила 2 + 2.
«Учитывая снижение распространения коронавируса, правительство решило сегодня ослабить требование правила 2 + 2, но все еще очень важно вести себя ответственно, чтобы защитить свое здоровье и здоровье других людей, держать дистанцию и двигаться разрозненно», - сказал премьер-министр Юри Ратас.
Правило 2 + 2 рекомендуется соблюдать при проведении публичных собраний, в торговых залах, общественных местах, торговых центрах и во время богослужений.
Отныне за несоблюдение этого правила не будут налагаться штрафы.
Требование будет распространяться на общественные сауны, спа, бассейны, аквапарки и бассейны, на помещения для игры в боулинг и бильярд, а также детские игровые комнаты. Кроме того, требование должны соблюдать основные школы, гимназии, учреждения профессионального образования и высшие учебные заведения, а также учреждения повышения квалификации, школы хобби и молодежные центры. То же касается и молодежных лагерей, занятий спортом, посещений музеев и выставок.
Правительство также решило восстановить работу ночных клубов, кальянных и клубов для взрослых с 1 июля. Эти места развлечений могут распахнуть свои двери при условии, что владелец гарантирует заполняемость помещения не более 50-ю процентами, присутствием максимум 100 человек и выполнением требования дезинфекции.