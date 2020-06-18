Правительство отказалось от правила 2 + 2

Безопасное расстояние между людьми должно сохраняться, но государство больше не требует соблюдения правила 2 + 2.

«Учитывая снижение распространения коронавируса, правительство решило сегодня ослабить требование правила 2 + 2, но все еще очень важно вести себя ответственно, чтобы защитить свое здоровье и здоровье других людей, держать дистанцию ​​и двигаться разрозненно», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Правило 2 + 2 рекомендуется соблюдать при проведении публичных собраний, в торговых залах, общественных местах, торговых центрах и во время богослужений.

Отныне за несоблюдение этого правила не будут налагаться штрафы.

Требование будет распространяться на общественные сауны, спа, бассейны, аквапарки и бассейны, на помещения для игры в боулинг и бильярд, а также детские игровые комнаты. Кроме того, требование должны соблюдать основные школы, гимназии, учреждения профессионального образования и высшие учебные заведения, а также учреждения повышения квалификации, школы хобби и молодежные центры. То же касается и молодежных лагерей, занятий спортом, посещений музеев и выставок.