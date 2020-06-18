Правительство откажется от правила 2 + 2

На заседании кабинета в четверг правительство Эстонии сделает из правила 2 + 2 рекомендацию, передает ERR.
Правительство по-прежнему рекомендует следовать правилу 2 + 2, чтобы сохранить себя и других людей здоровыми.
Правило 2 + 2 рекомендуется соблюдать при проведении публичных собраний, в торговых залах, залах обслуживания, общественных местах и торговых центрах.
Отныне за несоблюдение этого правила не будут налагаться штрафы.
Тем не менее, в некоторых местах соблюдение правила может остаться обязательным.