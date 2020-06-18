Чт, 18.06.2020
"Я бы не сказал, что это такая маленькая зарплата, от которой все эстонцы убегают". Юри Ратас

Правительство откажется от правила 2 + 2

Праздник песни.

ФОТО: Mihkel Maripuu

На заседании кабинета в четверг правительство Эстонии сделает из правила 2 + 2 рекомендацию, передает ERR

Правительство по-прежнему рекомендует следовать правилу 2 + 2, чтобы сохранить себя и других людей здоровыми.

Правило 2 + 2 рекомендуется соблюдать при проведении публичных собраний, в торговых залах, залах обслуживания, общественных местах и торговых центрах. 

Отныне за несоблюдение этого правила не будут налагаться штрафы.

Тем не менее, в некоторых местах соблюдение правила может остаться обязательным.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ