18 июня 2020, 14:59
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Перебежчики стремятся к власти, ряды оппозиции редеют
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После прошлогодних выборов в Рийгикогу партии потеряли в общей сложности более тысячи членов. Единственными, кто сумел увеличить количество своих членов, оказались EKRE и «Ээсти 200». Любимцами перебежчиков стали крупнейшие правительственные партии – Центристская партия и EKRE, пишет Postimees.
Больше всего новых членов после выборов в Рийгикогу вступили в ряды EKRE и центристов, однако из парламентских партий только у EKRE стало больше членов, чем год назад: к 4 июня прибавилось 125 человек.
Вышедших из Центристской партии заметно много: целых 554 человека решили покинуть ее. Поскольку в то же время в партию премьера вступили чуть более полутысячи человек, прирост в партии оказался все же негативным, минус полсотни человек.
За год больше всего членов вышли из крупнейшей оппозиционной партии – Партии реформ. Целых 657 человек решили покинуть ее ряды. В то же время в партию вступили 90 человек, что уступает лишь социал-демократам, «Отечеству» и «Ээсти 200».
С точки зрения перехода из одной партии в другую выделяются две правящие партии: к центристам присоединились 40 перебежчиков, к EKRE – 35. Три человека даже успели выйти из Центристской партии и через некоторое время вступить в нее обратно.
EKRE хоть и переманила у других 35 человек – причем с EKRE возжелали соединиться пятеро социал-демократов – но в то же время сама EKRE была едва ли не самым крупным донором для других партий, пожертвовав им 24 члена. Самым популярным выбором для членов EKRE были Центристская партия и «Отечество». В отношении двух вышедших из EKRE человек действует поговорка «старая любовь не ржавеет» - через некоторое время они вступили обратно в партию.
Из коалиционных партий в худшем положении находится «Отечество»: от коалиционных партнеров она отличается тем, что оттуда ушло больше всего членов, если не считать Партию реформ. Не радует и поддержка избирателей, которая в последние месяцы балансирует где-то около избирательного порога. По словам главы «Отечества» Хелира-Вальдора Сеэдера, количество членов не является самоцелью для партии. «Время массовых партий в Эстонии и в остальном западном обществе проходит, поэтому создаются новые формы сотрудничества, как люди могут внести свой вклад в общество. Так функционирует и «Отечество»», - пояснил Сеэдер.
Он также указал на причины, по которым люди покидают партию. «Карьерный выбор, личные или мировоззренческие причины, желание поменьше попадать в поле зрения СМИ», - перечислил Сеэдер.
Из тех, кто покинул ряды «Отечества», больше всего удостоилась внимания вышедшая из партии в январе Кайа Ива, долгое время состоявшая в партии и занимавшая некогда пост министра. Она вышла из партии в знак протеста против пенсионной реформы. Ива сказала тогда, что по этому вопросу у нее в партии были единомышленники. Насколько это можно связать с большим количеством вышедших из партии, сказать невозможно.
Зато EKRE отличается тем, что после прошлогодних парламентских выборов в партию вступили свыше полутысячи человек. «Большая часть не хотят сами заниматься политикой, но своим членством хотят выразить поддержку консервативному мировоззрению», - сказал член правления партии и глава парламентской фракции Сийм Похлак. По его словам, в партию часто вступают по примеру знакомых. С другой стороны, Похлак добавил, что в искусственном увеличении партии они смысла не видят.
Пребывание в оппозиции изматывает
Почему оппозиционные партии не привлекательны для новичков?
«Вообще, когда партия в оппозиции, всегда есть те, кто находят себе другую сферу или партию, где больше возможностей осуществлять власть», - сказал глава Социал-демократической партии Индрек Саар, отметив, что поредение партий – общий тренд.
По словам главы Партии реформ Каи Каллас, партия планировала запустить кампанию по вербовке новых членов, которую пришлось отменить из-за кризиса. «Если мы взглянем на рейтинг Партии реформ, наших сторонников много, и мы можем позвать сторонников на помощь и вступить в наши члены», - сказала Каллас.
«Наше «несчастье», конечно, в том, что наша скамейка очень длинна: у нас очень много замечательных людей. Если заманивать политиков в наши ряды, всегда возникает вопрос, как они смогут отличиться среди нас», - сказала Каллас, приведя в пример таких перешедших членов Рийгикогу, как Марко Михкельсон, Аннели Аккерманн, Йоко Алендер, Калле Лаанета и Вилью Тоомаст.
Если рейтинг реформистов держится довольно высоко, то находящиеся рядом с ними в оппозиции в роли младшего брата социал-демократы хоть и громогласны, но этого как будто не замечают их сторонники: рейтинг партии постоянно находится ниже 10%, последние три-четыре месяца их было едва восемь. В то же время они являются наименьшей фракцией Рийгикогу.
Социал-демократы бросаются в глаза теми, кто вышел из партии. В январе ряды социал-демократов покинула судья Хельве Сяргава, присоединившаяся к центристам и уже в марте избранная заместителем председателя Таллиннского горсобрания.
В начале мая в ЦП решили вступить баллотировавшиеся на местных выборах от соцдемов заместитель волостного старейшины Виймси Анника Вайкла и член волостного собрания Раймо Тамм. Из фракции соцдемов вышла и член волостного собрания Виймси, бывший министр Урве Пало. Это повлекло за собой перекраивание коалиционного договора. Вайкла, поясняя подоплеку решения, назвала топтание на месте в течение года.
«С точки зрения Виймси, что там скрывать, когда Центристская партия вовлечена в коалицию и в то же время ЦП находится у власти в Таллинне, это выгодно для Виймси. Проще сотрудничать, например, по транспортным вопросам», - пояснила Пало.
В начале июня зампредседателя фракции соцдемов в Таллиннском горсобрании Анастасия Коваленко объявила, что выходит из партии сославшись на недовольство направлением партии в последний год. Недавно исполнился год с того момента, как Евгений Осиновский передал эстафетную палочку руководителя партии Индреку Саару.
По словам Саара, о стиле партии можно спорить, но стыдиться роли того, кто в городской и парламентской оппозиции указывает на недостатки, нет причин. «Это дело вкуса», - сказал он.
В то же время Саар отметил, что близятся местные выборы 2021 года и конкуренты стали очень активно вербовать новых членов. Статистика показывает, что, хотя вышедших из партии в два раз меньше, чем, например, из «Отечества», меньше и тех, кто вступил.
«И мы работаем. Здесь мы можем напомнить, что осенью к нам присоединился Раймонд Кальюлайд», - заметил Саар. Говоря о перестановках во власти Виймси, Саар обратил внимание на то, что произошло в феврале в Тарту, когда Партия реформ и социал-демократы подписали коалиционный договор. «В Виймси центристам удалось переманить у нас нескольких членов и вновь прийти к власти, но перед этим они отдали нам в Тарту долю в коалиции, - сказал Саар. - Sometimes you win, sometimes you lose (Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. – англ.)
«Политика всегда динамична, ситуация может измениться. То, что сейчас мы в оппозиции, не означает, что завтра мы не можем быть в коалиции», - остался оптимистичен Саар, указав на возможную коалицию Партии реформ, «Отечества» и социал-демократов.
Уход Кальюлайда можно назвать одной из самых горьких кадровых потерь Центристской партии за последнее время. Много лет входивший в партию мастер кампаний, получивший на выборах в Европарламент 20 640 голосов, в прошлом ноябре присоединился к социал-демократам. Через несколько месяцев, в январе, он был избран главой таллиннского отделения соцдемов.
Совсем другая политическая карьера сложилась у центристки Моники Хауканымм. В 2009 году она начинала как простой член IRL, а перед выборами 2015 года вступила в только что созданную Свободную партию и едва-едва была избрана – с 450 голосами и компенсационным мандатом. Еще до окончания XIII созыва Рийгикогу она вышла из Свободной партии и сообщила, что на следующих выборах пойдет по списку социал-демократов. Что она и сделала, получив 456 голосов и оставшись без мандата. Еще хуже оказался еще урожай голосов на европарламентских выборах. В СДПЭ она в итоге так и не вступила, а пополнила ряды центристов.
Хауканымм возглавляет Таллиннский муниципальный центр семейных врачей и, по мнению оппонентов, тем самым хорошо известна властям.
Хауканымм призналась, что была в поле зрения Центристской партии еще с 2918 года, когда вышла из Свободной партии. Перед тем как принять решение о вступлении, она беседовала с главой ЦП, премьер-министром Юри Ратасом.
«Юри Ратас обычно беседует с желающим вступить в партию, если речь идет об уже зарекомендовавшем себя человеке с большими амбициями. В таких случаях вступающего интересует долгосрочное представление о развитии государства в конкретной сфере», - пояснил генсек ЦП Михаил Корб.
Из партии выходят вперед ногами
В то же время есть довольно много тех, кто выходит из Центристской партии. По словам Корба, в основном из партии выходят умирая. Из данных Коммерческого регистра следует, что средний возраст выходящих из партии – самый высокий среди парламентских партий (64), в то время как у Партии реформ и EKRE он равен 62, у «Отечества» и социал-демократов 55, а у «Ээсти 200» - 41.
Против общего тренда идет внепарламентская партия «Ээсти 200», которой удалось при поддержке 4,4% избирателей удалось получить пособие от государства. За год их команда в плюсе на 30 человек, абсолютные цифры невелики, однако бросаются в глаза и среди крупных, и среди микропартий.
«С конца года мы получали в среднем по одному заявлению о членстве в неделю. Все это происходило органично, причиной тому – растущее недовольство политической ситуацией, поскольку надежда добиться перемен по сравнению с прошлым выборам, увы, не реализовалась», - пояснила глава «Ээсти 200» Кристина Каллас.
Больше всех потеряла за год Свободная партия, число членов которой держится чуть за 500. Их человеческие потери невелики - 58 человек, но они составляют 11,5% от партии. Уменьшилось число членов и среди «Зеленых», и у «Партии богатства жизни», однако у них это происходило намного медленнее. В то же время известно, что «Богатство жизни» и Свободная партия планирует объединиться и под новым названием пойти на местные выборы. На момент объединения у новой партии должно быть значительное число членов.
Старые партии ослабевают
Политолог Тынис Саартс
Цифры говорят об уже несколько лет сохраняющемся тренде, когда старые партии постоянно теряют членов. Отчасти это естественный процесс, поскольку, если в 2000-х годах состав партий резко рос быстрее всего в Европе, то в том же темпе это не могло продолжаться. Сейчас у нас период обратного спада.
Среди молодежи членство в партиях непопулярно, причем не только в Эстонии, но и везде в мире. Если молодой человек хочет внести свой вклад в решение какой-либо общественной проблемы, гражданский активизм предлагает для этого куда больше возможностей – для этого не обязательно вступать в партию.
Состав партий увеличили лишь новые партии (EKRE, «Ээсти 200»), поскольку они сами активно ищут членов, предлагают современные лозунги дают надежду на то, что общество можно изменить: новаторство и энтузиазм всегда притягивают больше, чем удобное, но косное существование.