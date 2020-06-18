После прошлогодних выборов в Рийгикогу партии потеряли в общей сложности более тысячи членов. Единственными, кто сумел увеличить количество своих членов, оказались EKRE и «Ээсти 200». Любимцами перебежчиков стали крупнейшие правительственные партии – Центристская партия и EKRE, пишет Postimees.

Больше всего новых членов после выборов в Рийгикогу вступили в ряды EKRE и центристов, однако из парламентских партий только у EKRE стало больше членов, чем год назад: к 4 июня прибавилось 125 человек.

Вышедших из Центристской партии заметно много: целых 554 человека решили покинуть ее. Поскольку в то же время в партию премьера вступили чуть более полутысячи человек, прирост в партии оказался все же негативным, минус полсотни человек.

За год больше всего членов вышли из крупнейшей оппозиционной партии – Партии реформ. Целых 657 человек решили покинуть ее ряды. В то же время в партию вступили 90 человек, что уступает лишь социал-демократам, «Отечеству» и «Ээсти 200».

С точки зрения перехода из одной партии в другую выделяются две правящие партии: к центристам присоединились 40 перебежчиков, к EKRE – 35. Три человека даже успели выйти из Центристской партии и через некоторое время вступить в нее обратно.

EKRE хоть и переманила у других 35 человек – причем с EKRE возжелали соединиться пятеро социал-демократов – но в то же время сама EKRE была едва ли не самым крупным донором для других партий, пожертвовав им 24 члена. Самым популярным выбором для членов EKRE были Центристская партия и «Отечество». В отношении двух вышедших из EKRE человек действует поговорка «старая любовь не ржавеет» - через некоторое время они вступили обратно в партию.

Глава "Отечества" Хелир-Вальдор Сеэдер ФОТО: Sander Ilvest.

Из коалиционных партий в худшем положении находится «Отечество»: от коалиционных партнеров она отличается тем, что оттуда ушло больше всего членов, если не считать Партию реформ. Не радует и поддержка избирателей, которая в последние месяцы балансирует где-то около избирательного порога. По словам главы «Отечества» Хелира-Вальдора Сеэдера, количество членов не является самоцелью для партии. «Время массовых партий в Эстонии и в остальном западном обществе проходит, поэтому создаются новые формы сотрудничества, как люди могут внести свой вклад в общество. Так функционирует и «Отечество»», - пояснил Сеэдер.

Он также указал на причины, по которым люди покидают партию. «Карьерный выбор, личные или мировоззренческие причины, желание поменьше попадать в поле зрения СМИ», - перечислил Сеэдер.

Из тех, кто покинул ряды «Отечества», больше всего удостоилась внимания вышедшая из партии в январе Кайа Ива, долгое время состоявшая в партии и занимавшая некогда пост министра. Она вышла из партии в знак протеста против пенсионной реформы. Ива сказала тогда, что по этому вопросу у нее в партии были единомышленники. Насколько это можно связать с большим количеством вышедших из партии, сказать невозможно.

Зато EKRE отличается тем, что после прошлогодних парламентских выборов в партию вступили свыше полутысячи человек. «Большая часть не хотят сами заниматься политикой, но своим членством хотят выразить поддержку консервативному мировоззрению», - сказал член правления партии и глава парламентской фракции Сийм Похлак. По его словам, в партию часто вступают по примеру знакомых. С другой стороны, Похлак добавил, что в искусственном увеличении партии они смысла не видят.

Пребывание в оппозиции изматывает

Почему оппозиционные партии не привлекательны для новичков?

«Вообще, когда партия в оппозиции, всегда есть те, кто находят себе другую сферу или партию, где больше возможностей осуществлять власть», - сказал глава Социал-демократической партии Индрек Саар, отметив, что поредение партий – общий тренд.

По словам главы Партии реформ Каи Каллас, партия планировала запустить кампанию по вербовке новых членов, которую пришлось отменить из-за кризиса. «Если мы взглянем на рейтинг Партии реформ, наших сторонников много, и мы можем позвать сторонников на помощь и вступить в наши члены», - сказала Каллас.

«Наше «несчастье», конечно, в том, что наша скамейка очень длинна: у нас очень много замечательных людей. Если заманивать политиков в наши ряды, всегда возникает вопрос, как они смогут отличиться среди нас», - сказала Каллас, приведя в пример таких перешедших членов Рийгикогу, как Марко Михкельсон, Аннели Аккерманн, Йоко Алендер, Калле Лаанета и Вилью Тоомаст.

Если рейтинг реформистов держится довольно высоко, то находящиеся рядом с ними в оппозиции в роли младшего брата социал-демократы хоть и громогласны, но этого как будто не замечают их сторонники: рейтинг партии постоянно находится ниже 10%, последние три-четыре месяца их было едва восемь. В то же время они являются наименьшей фракцией Рийгикогу.

21 января 2020 года являвшаяся на тот момент членом СДПЭ Хельве Сяргава объявила о своем переходе в Центристскую партию. Поприветствовать ее пришел председатель Таллиннского горсобрания Тийт Терк. ФОТО: Madis Veltman

Социал-демократы бросаются в глаза теми, кто вышел из партии. В январе ряды социал-демократов покинула судья Хельве Сяргава, присоединившаяся к центристам и уже в марте избранная заместителем председателя Таллиннского горсобрания.

В начале мая в ЦП решили вступить баллотировавшиеся на местных выборах от соцдемов заместитель волостного старейшины Виймси Анника Вайкла и член волостного собрания Раймо Тамм. Из фракции соцдемов вышла и член волостного собрания Виймси, бывший министр Урве Пало. Это повлекло за собой перекраивание коалиционного договора. Вайкла, поясняя подоплеку решения, назвала топтание на месте в течение года.

Индрек Саар ФОТО: Remo Tõnismäe

«С точки зрения Виймси, что там скрывать, когда Центристская партия вовлечена в коалицию и в то же время ЦП находится у власти в Таллинне, это выгодно для Виймси. Проще сотрудничать, например, по транспортным вопросам», - пояснила Пало.

В начале июня зампредседателя фракции соцдемов в Таллиннском горсобрании Анастасия Коваленко объявила, что выходит из партии сославшись на недовольство направлением партии в последний год. Недавно исполнился год с того момента, как Евгений Осиновский передал эстафетную палочку руководителя партии Индреку Саару.

По словам Саара, о стиле партии можно спорить, но стыдиться роли того, кто в городской и парламентской оппозиции указывает на недостатки, нет причин. «Это дело вкуса», - сказал он.

В то же время Саар отметил, что близятся местные выборы 2021 года и конкуренты стали очень активно вербовать новых членов. Статистика показывает, что, хотя вышедших из партии в два раз меньше, чем, например, из «Отечества», меньше и тех, кто вступил.

«И мы работаем. Здесь мы можем напомнить, что осенью к нам присоединился Раймонд Кальюлайд», - заметил Саар. Говоря о перестановках во власти Виймси, Саар обратил внимание на то, что произошло в феврале в Тарту, когда Партия реформ и социал-демократы подписали коалиционный договор. «В Виймси центристам удалось переманить у нас нескольких членов и вновь прийти к власти, но перед этим они отдали нам в Тарту долю в коалиции, - сказал Саар. - Sometimes you win, sometimes you lose (Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. – англ.)

«Политика всегда динамична, ситуация может измениться. То, что сейчас мы в оппозиции, не означает, что завтра мы не можем быть в коалиции», - остался оптимистичен Саар, указав на возможную коалицию Партии реформ, «Отечества» и социал-демократов.

Уход Кальюлайда можно назвать одной из самых горьких кадровых потерь Центристской партии за последнее время. Много лет входивший в партию мастер кампаний, получивший на выборах в Европарламент 20 640 голосов, в прошлом ноябре присоединился к социал-демократам. Через несколько месяцев, в январе, он был избран главой таллиннского отделения соцдемов.

Бывший руководитель столичных социал-демократов Райнер Вакра поздравляет Раймонда Кальюлайда, который вышел из рядов центристов и всего через несколько месяцев после вступления в СДПЭ возглавил таллиннское отделение соцдемов. ФОТО: Mihkel Maripuu

Совсем другая политическая карьера сложилась у центристки Моники Хауканымм. В 2009 году она начинала как простой член IRL, а перед выборами 2015 года вступила в только что созданную Свободную партию и едва-едва была избрана – с 450 голосами и компенсационным мандатом. Еще до окончания XIII созыва Рийгикогу она вышла из Свободной партии и сообщила, что на следующих выборах пойдет по списку социал-демократов. Что она и сделала, получив 456 голосов и оставшись без мандата. Еще хуже оказался еще урожай голосов на европарламентских выборах. В СДПЭ она в итоге так и не вступила, а пополнила ряды центристов.

Хауканымм возглавляет Таллиннский муниципальный центр семейных врачей и, по мнению оппонентов, тем самым хорошо известна властям.

Хауканымм призналась, что была в поле зрения Центристской партии еще с 2918 года, когда вышла из Свободной партии. Перед тем как принять решение о вступлении, она беседовала с главой ЦП, премьер-министром Юри Ратасом.

«Юри Ратас обычно беседует с желающим вступить в партию, если речь идет об уже зарекомендовавшем себя человеке с большими амбициями. В таких случаях вступающего интересует долгосрочное представление о развитии государства в конкретной сфере», - пояснил генсек ЦП Михаил Корб.

Из партии выходят вперед ногами

В то же время есть довольно много тех, кто выходит из Центристской партии. По словам Корба, в основном из партии выходят умирая. Из данных Коммерческого регистра следует, что средний возраст выходящих из партии – самый высокий среди парламентских партий (64), в то время как у Партии реформ и EKRE он равен 62, у «Отечества» и социал-демократов 55, а у «Ээсти 200» - 41.

Против общего тренда идет внепарламентская партия «Ээсти 200», которой удалось при поддержке 4,4% избирателей удалось получить пособие от государства. За год их команда в плюсе на 30 человек, абсолютные цифры невелики, однако бросаются в глаза и среди крупных, и среди микропартий.

«С конца года мы получали в среднем по одному заявлению о членстве в неделю. Все это происходило органично, причиной тому – растущее недовольство политической ситуацией, поскольку надежда добиться перемен по сравнению с прошлым выборам, увы, не реализовалась», - пояснила глава «Ээсти 200» Кристина Каллас.

Больше всех потеряла за год Свободная партия, число членов которой держится чуть за 500. Их человеческие потери невелики - 58 человек, но они составляют 11,5% от партии. Уменьшилось число членов и среди «Зеленых», и у «Партии богатства жизни», однако у них это происходило намного медленнее. В то же время известно, что «Богатство жизни» и Свободная партия планирует объединиться и под новым названием пойти на местные выборы. На момент объединения у новой партии должно быть значительное число членов.