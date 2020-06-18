Недвижимость под залог? Будьте осторожны

«В непростые времена банки медленнее и осторожнее проводят кредитный анализ и предлагают кредиты лишь очень небольшой группе клиентов, соответствующей строгим условиям. Именно в такой ситуации видят свой шанс сомнительные представители кредитного рынка, – заявила Йонна Пехтер. – Люди сами охотнее соглашаются обременить недвижимость ипотекой, поскольку понимают, что этого требует время, однако во многих случаях банк может не выдать кредит даже при наличии залога».

По словам Пехтер, в трудные времена людям может казаться, что более быстрая сделка с менее известным кредитором – как раз то, что может им помочь, однако это грозит обернуться крупным разочарованием и нанести ущерб. «Кредитный договор на небольшую сумму, залогом по которому является гораздо более ценный объект недвижимости, при первой возможности передается в исполнительное производство, и недвижимость без лишних слов продается по низкой продажной цене», – предупредила Пехтер.

Кредитора следует выбирать с умом

«Продумайте наиболее негативный сценарий, при котором выплаты по кредиту останутся непогашенными. Что именно будет дальше, в большой степени зависит от кредитора, – подчеркнула Пехтер. – Некоторые кредиторы при первой возможности расторгают договор и выставляют залог на продажу, но есть и такие, которые предоставляют задолжавшему клиенту больше возможностей и даже советуют, как снова наладить свои финансовые дела. Поскольку в рекламе никто не говорит об управлении задолженностью, стоит руководствоваться принципом, согласно которому самые высокие требования применяются к банкам, таким образом, брать кредит в банке безопаснее всего. Гуманные и ориентированные на клиента компании встречаются и среди других финансовых организаций, однако перед заключением кредитного договора стоит на всякий случай проверить репутацию компании».

По словам руководителя банка, в нестабильные времена следует доверять более давним участникам рынка, коммерческая этика и опыт которых закалены несколькими кризисами. «Рекомендую тем, чей работодатель недавно ходатайствовал в Кассе по безработице о пособии на выплату заработной платы, и тем, чей доход временно снизился, тщательно обдумать ситуацию, не спешить и не обращаться к сомнительным фирмам в надежде на быструю сделку, а скорее переговорить с банком», – советует Пехтер.

«Осторожность стоит соблюдать не только при взятии кредита, но и при предоставлении залога, – добавила Пехтер. – Если вы предоставляете свою недвижимость в залог для обеспечения чужого кредита, есть реальная возможность, что вы ее лишитесь. Поручительство по чужому кредитному обязательству, даже по кредиту на обучение, тоже далеко не безобидно».

Обязанности и особые условия при строительстве

«Иногда в кредитный договор добавляют условия, возлагающие на клиента определенные обязанности. Например, может быть установлена дополнительная обязанность уведомлять кредитора обо всех последующих займах.

Если приобретаемая недвижимость еще не достроена, в договор может быть включено особое условие по истечении определенного периода предоставить банку разрешение на эксплуатацию имущества. Беря на себя любые обязательства, следует убедиться, что вы о них не забудете и они реально осуществимы.