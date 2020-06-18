Столовая в актовом зале, лифты и стеклянные стены: одна из старейших школ Нарвы заметно изменится

Архитекторы из бюро SALTO представили городским властям и учителям Кесклиннаской гимназии эскизный проект школьного здания. По договору города и Министерства науки и образования рядом появится государственная гимназия, после чего Кесклиннаская гимназия превратится в основную школу. Для этого часть здания снесут и построят заново в современном стиле. Эта же команда архитекторов проектировала и государственную гимназию. Скорее всего, оба учебных заведения откроются одновременно - в сентябре 2023 года.
Историческую часть сохранят, новую - уменьшат
Встреча архитекторов, педагогов, представителей управы и городского собрания прошла в четверг в ДК “Ругодив”. Архитекторы, ранее выигравшие городской конкурс, представили эскизный проект и записали поправки работников школы. Учителя сами сказали, как для них удобнее было бы расположить кабинеты химии и физики, лаборантскую и другие помещения. Поправок было не особенно много, поскольку еще на стадии составления проекта педагоги и архитекторы встречались.
Общая стоимость реконструкции составит до 5 млн евро, из которых не менее 882 тысяч должен будет внести города, а остальные расходы будут покрыты из европейских средств.
По условиям проекта город обязался физически сократить площади муниципальных основных школ, приведя их в соответствие с постоянно уменьшающимся количеством учеников. Для этого нужно будет либо сносить части зданий, либо закрыть какую-то школу. Проект перестройки Кесклиннаской гимназии также предусматривает, что более новую часть здания снесут и вместо нее построят современный одноэтажный корпус. Старую часть здания 50-х годов постройки, наоборот, максимально приведут к изначальному виду. После реконструкции школа будет рассчитана на 864 ученика, это четыре параллели по 24 ученика в классе.
Архитектор Маарья Каськ из бюро SALTO рассказала, что ее бюро ранее уже перестраивало школы и вузы. Это же бюро разработало проект государственной гимназии, которая расположится буквально в нескольких метрах от перестроенной Кесклиннаской школы. Два учебных заведения будет разделять мощеная пешеходная улица.
Новая часть школы будет одноэтажной. Она полукругом будет охватывать здание спортзала, образуя внутренний двор.
По словам директора Департамента экономики и городского развития Юрия Сайя, спортзал планируется осовременить в рамках другого проекта. Город подал ходатайство на государственное финансирование для повышения энергоэффективности зала.
“Мы обновим фасады, поменяем окна, крышу - приведем этот спортзал в порядок”, - сказал он.
Прозрачное открытое пространство
Ральф Лыоке из архитектурного бюро SALTO рассказал, что новая одноэтажная пристройка будет иметь панорамные окна и будет просматриваться насквозь. Здесь разместится столовая, больше похожая на кафе. Для проведения торжественных мероприятий, концертов и спектаклей школьного театра, который работает в Кесклиннаской гимназии, столики можно будет убрать, а стулья повернуть в сторону сцены, которая также предусмотрена в проекте.
“Таким образом мы не должны отдельно устраивать большую зону для столовой и отдельно - большую зону для мероприятий. Мы можем соединить их в одном пространстве, - сказал Ральф Лыоке. - Рядом расположатся музыкальные классы, в которых будет сделана звукоизоляция, а с другой стороны от столовой расположится библиотека”.
Открытое пространство ученики смогут использовать для отдыха на переменах, здесь также будут уголки, в которых можно будет готовиться к урокам. Это пространство будет перетекать в такое же открытое пространство в соседней государственной гимназии.
Старая часть школьного здания внешне изменится мало. Проектировщики провели даже архивные исследования, изучили фотографии из альбомов выпускников, чтобы понять, как здание выглядело вскоре после строительства. Внешне ему придадут первоначальный вид, который незначительно отличается от нынешнего. Главный вход останется со стороны улицы Харидусе.
Внутри изменений будет больше. Так в широких коридорах как отдельные элементы установят новые туалеты, а также лифты. Окна, выходящие во внутренний двор будут доходить до пола. Учебные классы разместятся не только на нынешних местах, но и на высоком чердаке, для чего в крыше установят мансардные окна. Но, в целом, старая часть здания сохранит классическую школьную планировку - коридоры и классы.
Открытие, вероятно, в 2023 году
Хотя проектирование и государственной гимназии, и обновленной Кесклиннаской школы идет полным ходом, город и министерство возобновляют переговоры о будущем гимназий в Нарве. Теперь речь идет о возможности строительства двух госгимназий, соответственно, такое большое здание госгимназии на ул. Пушкина может не понадобится.
Мэр Нарвы Алексей Евграфов считает, что это не помещает проектированию:
“Наша Кесклиннаская гимназия никак не зависит от того, будет одна госгимназия или две госгимназии. Эти процессы идут параллельно. И опять же, даже если будет две госгимназии, о чем мы сейчас говорим, существующий проект госгимназии всё равно сохранится. Его, может быть, придется уменьшать, потому что площадь рассчитывается, исходя из количества учеников. Но общая концепция будет та же самая”.
Эскизное решение обновленной Кесклиннаской школы мэр оценивает высоко:
“Я уже представил, как в 23-м году будет выглядеть улица Пушкина, когда слева будет школа и гимназия, а справа - наш новый парк. Это великолепное архитектурное решение для города, я считаю. И когда я смотрел картинки, честно говоря, поймал себя на мысли, что сам хотел бы учиться в этой школе”.
Открытие и государственной гимназии (или двух гимназий), и обновленной Кесклиннаской школы, скорее всего, будет отложено еще на год.
“Первое сентября 23-го года - сейчас план такой. Даже если мы не заключим новый договор, будет действовать старый договор об одной госгимназии, который уже подписан”. - сказал мэр.
“Но скорее всего, первого сентября 23-го года мы откроем сразу четыре объекта - две госгимназии (одна на Краави, другая - на Пушкина), Кесклиннаскую гимназию, которая станет основной школой, и Эстонскую гимназию, которая сейчас тоже будет реновироваться и станет основной школой”, - добавил он.