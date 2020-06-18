Столовая в актовом зале, лифты и стеклянные стены: одна из старейших школ Нарвы заметно изменится

Историческую часть сохранят, новую - уменьшат

Встреча архитекторов, педагогов, представителей управы и городского собрания прошла в четверг в ДК “Ругодив”. Архитекторы, ранее выигравшие городской конкурс, представили эскизный проект и записали поправки работников школы. Учителя сами сказали, как для них удобнее было бы расположить кабинеты химии и физики, лаборантскую и другие помещения. Поправок было не особенно много, поскольку еще на стадии составления проекта педагоги и архитекторы встречались.

Общая стоимость реконструкции составит до 5 млн евро, из которых не менее 882 тысяч должен будет внести города, а остальные расходы будут покрыты из европейских средств.

По условиям проекта город обязался физически сократить площади муниципальных основных школ, приведя их в соответствие с постоянно уменьшающимся количеством учеников. Для этого нужно будет либо сносить части зданий, либо закрыть какую-то школу. Проект перестройки Кесклиннаской гимназии также предусматривает, что более новую часть здания снесут и вместо нее построят современный одноэтажный корпус. Старую часть здания 50-х годов постройки, наоборот, максимально приведут к изначальному виду. После реконструкции школа будет рассчитана на 864 ученика, это четыре параллели по 24 ученика в классе.

Архитектор Маарья Каськ из бюро SALTO рассказала, что ее бюро ранее уже перестраивало школы и вузы. Это же бюро разработало проект государственной гимназии, которая расположится буквально в нескольких метрах от перестроенной Кесклиннаской школы. Два учебных заведения будет разделять мощеная пешеходная улица.

Специалисты архитектурного бюро SALTO представляют эскизный проект Кесклиннаской школы Нарвы ее работникам. ФОТО: Николай Андреев

Новая часть школы будет одноэтажной. Она полукругом будет охватывать здание спортзала, образуя внутренний двор.

По словам директора Департамента экономики и городского развития Юрия Сайя, спортзал планируется осовременить в рамках другого проекта. Город подал ходатайство на государственное финансирование для повышения энергоэффективности зала.

“Мы обновим фасады, поменяем окна, крышу - приведем этот спортзал в порядок”, - сказал он.

Прозрачное открытое пространство

Ральф Лыоке из архитектурного бюро SALTO рассказал, что новая одноэтажная пристройка будет иметь панорамные окна и будет просматриваться насквозь. Здесь разместится столовая, больше похожая на кафе. Для проведения торжественных мероприятий, концертов и спектаклей школьного театра, который работает в Кесклиннаской гимназии, столики можно будет убрать, а стулья повернуть в сторону сцены, которая также предусмотрена в проекте.

“Таким образом мы не должны отдельно устраивать большую зону для столовой и отдельно - большую зону для мероприятий. Мы можем соединить их в одном пространстве, - сказал Ральф Лыоке. - Рядом расположатся музыкальные классы, в которых будет сделана звукоизоляция, а с другой стороны от столовой расположится библиотека”.

Открытое пространство ученики смогут использовать для отдыха на переменах, здесь также будут уголки, в которых можно будет готовиться к урокам. Это пространство будет перетекать в такое же открытое пространство в соседней государственной гимназии.