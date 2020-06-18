До и после ⟩ Почему тусклая улица превратилась в яркую и праздничную

Автор идеи покрасить фасады домов в яркие цвета - художница Тэш Фрутко, владеющая двумя домами на улице Святого Марка. С них она и начала свой жизнерадостный проект.

В качестве основных Фрутко выбрала синие и зеленые тона, а красный дом добавляет яркости и контраста. ФОТО: Tash Frootko / SWNS/Tash Frootko / SWNS/ Scanpix

Художница раскрасила фасады шестнадцати домов из находящихся на улице Святого Марка пятидесяти двух. По словам Фрутко, в настоящее время она договорилась о покраске с хозяевами 30 домов, но ведутся также переговоры с другими соседями, пишет metro.co.uk.

Смелые домовладельцы позволили Фрутко покрасить фасад своего дома в цвет фуксии, который контрастирует с синей стеной соседнего дома. ФОТО: Tash Frootko / SWNS/Tash Frootko / SWNS/ Scanpix

Удивительно, но когда с фасадов удалили старую и выцветшую краску неприятного серо-бежевого оттенка, оказалось, что изначально дома были гораздо ярче.

Тэш Фрутко. ФОТО: Tash Frootko / SWNS/Tash Frootko / SWNS/ Scanpix