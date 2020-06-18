До и после ⟩ Почему тусклая улица превратилась в яркую и праздничную

В английском городе Глостер находится, наверное, самая яркая улица в Великобритании, предполагает Kodustiil.
Автор идеи покрасить фасады домов в яркие цвета - художница Тэш Фрутко, владеющая двумя домами на улице Святого Марка. С них она и начала свой жизнерадостный проект.
Художница раскрасила фасады шестнадцати домов из находящихся на улице Святого Марка пятидесяти двух. По словам Фрутко, в настоящее время она договорилась о покраске с хозяевами 30 домов, но ведутся также переговоры с другими соседями, пишет metro.co.uk.
Удивительно, но когда с фасадов удалили старую и выцветшую краску неприятного серо-бежевого оттенка, оказалось, что изначально дома были гораздо ярче.
По словам местных жителей, ставшая яркой улица оказала влияние на их самочувствие. Жизнь стала веселее, а отношения между соседями - лучше.