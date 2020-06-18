Чт, 18.06.2020
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До и после ⟩ Почему тусклая улица превратилась в яркую и праздничную

Tänav enne uuendustöid.

ФОТО: Google Street View / SWNS/Google Street View / SWNS/ Scanpix

В английском городе Глостер находится, наверное, самая яркая улица в Великобритании, предполагает Kodustiil.

Автор идеи покрасить фасады домов в яркие цвета - художница Тэш Фрутко, владеющая двумя домами на улице Святого Марка. С них она и начала свой жизнерадостный проект. 

В качестве основных Фрутко выбрала синие и зеленые тона, а красный дом добавляет яркости и контраста.

ФОТО: Tash Frootko / SWNS/Tash Frootko / SWNS/ Scanpix

Художница раскрасила фасады шестнадцати домов из находящихся на улице Святого Марка пятидесяти двух.  По словам Фрутко, в настоящее время она договорилась о покраске с хозяевами 30 домов, но ведутся также переговоры с другими соседями, пишет metro.co.uk.

Смелые домовладельцы позволили Фрутко покрасить фасад своего дома в цвет фуксии, который контрастирует с синей стеной соседнего дома.

ФОТО: Tash Frootko / SWNS/Tash Frootko / SWNS/ Scanpix

Удивительно, но когда с фасадов удалили старую и выцветшую краску неприятного серо-бежевого оттенка, оказалось, что изначально дома были гораздо ярче. 

Тэш Фрутко.

ФОТО: Tash Frootko / SWNS/Tash Frootko / SWNS/ Scanpix

По словам местных жителей, ставшая яркой улица оказала влияние на их самочувствие. Жизнь стала веселее, а отношения между соседями - лучше. 

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