Германия обвинила власти России в заказном убийстве Хангошвили

Совершенное прошлым летом в Берлине убийство было выполнено по поручению российского правительства, заявила Федеральная прокуратура Германии.
Федеральная прокуратура Германии выдвинула против правительства России обвинение в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), передает DW. Подчиняющиеся правительству Российской Федерации ведомства дали задание "ликвидировать" Кавтарашвили обвиняемому Вадиму К. (он же Вадим С.), заявила прокуратура в Карлсруэ в четверг, 18 июня.
"За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами автономных республик Чечня и Ингушетия, а также с пророссийским правительством Грузии", - указывается далее.
Убийство в Берлине
Бывший полевой командир времен второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Власти России ранее объявили его в розыск, обвинив в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.
Изначально делом занималась берлинская прокуратура, но в декабре к расследованию приступила Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства.
В связи с убийством Хангошвили МИД ФРГ грозит Москве новыми санкциями
В связи с убийством Хангошвили министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас не исключил возможности введения против России новых санкций. "Федеральное правительство отчетливо оставляет за собой право принять дальнейшие меры по данному делу", - заявил глава германского МИДа вскоре после того, как стало известно об обвинениях, выдвинутых против Москвы Федеральной прокуратурой страны.