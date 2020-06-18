Чт, 18.06.2020
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Германия обвинила власти России в заказном убийстве Хангошвили

Место убийства.

ФОТО: CHRISTOPH SOEDER/AFP

Совершенное прошлым летом в Берлине убийство было выполнено по поручению российского правительства, заявила Федеральная прокуратура Германии.

Федеральная прокуратура Германии выдвинула против правительства России обвинение в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили), передает DW. Подчиняющиеся правительству Российской Федерации ведомства дали задание "ликвидировать" Кавтарашвили обвиняемому Вадиму К. (он же Вадим С.), заявила прокуратура в Карлсруэ в четверг, 18 июня.

"За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами автономных республик Чечня и Ингушетия, а также с пророссийским правительством Грузии", - указывается далее.

Убийство в Берлине

Бывший полевой командир времен второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Власти России ранее объявили его в розыск, обвинив в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

Изначально делом занималась берлинская прокуратура, но в декабре к расследованию приступила Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства.

В связи с убийством Хангошвили МИД ФРГ грозит Москве новыми санкциями

В связи с убийством Хангошвили министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас не исключил возможности введения против России новых санкций. "Федеральное правительство отчетливо оставляет за собой право принять дальнейшие меры по данному делу", - заявил глава германского МИДа вскоре после того, как стало известно об обвинениях, выдвинутых против Москвы Федеральной прокуратурой страны.

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