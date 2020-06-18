"На четверку с минусом": Rail Baltica - один из самых успешных мегапроектов, говорит еврочиновник

Проект Rail Baltica cталкивался с трудностями с самого начала

Одной из бросающихся в глаза тенденций стало то, что проект в короткие сроки покинул ряд топ-менеджеров. С осени 2018 года с должности ушли руководители совместного предприятия Байба Рубеса и Тимо Риихимяки. Ушли также руководители государственных дочерних компаний Каспарс Рокенс, Артурас Вилимас, Март Нильсен и Рийя Силлаве. Рубеса раскритиковала проект, Рийхимяки сказал, что ему не давали находиться на водительском месте.

В конце прошлой осени был заложен краеугольный камень Rail Baltica под Таллинном. Торжественное событие было омрачено тем фактом, что накануне 62 сотрудника совместного предприятия направили общественности письмо с жалобой на то, что строительство высокоскоростной железной дороги находится в опасности из-за плохого управления и конфликта интересов. Персонал потребовал, чтобы надзор за проектом осуществлялся премьер-министрами, поскольку фрагментированные обязанности не гарантируют реализацию крупного проекта.

В этом году Rail Baltica попал в зубы коалиционных политиков. Так, в начале мая министры Март и Мартин Хельме заявили, что Эстония сделала полезные вещи в рамках Rail Baltica, такие как виадуки и трамвайные линии, но проект в целом не будет продолжен. Министр Таави Аас опроверг эти утверждения и подтвердил, что поезд Rail Baltica не остановится.

Несколько недель спустя госсуд частично аннулировал план маршрута Rail Baltica, установив, что некоторые участки маршрута могут нарушить целостность районов обитания птиц в Пярнумаа. Хотя это решение привлекло к себе большое внимание, это не значит, что проект провалился. Инициаторы Rail Baltica пообещали обновить план, устранить ошибки и продолжить проект.