"На четверку с минусом": Rail Baltica - один из самых успешных мегапроектов, говорит еврочиновник

Генеральный директор Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии Хенрик Хололей, сказал, что аудит мегапроектов Европейской контрольной палаты не сказал ничего нового о проблемах Rail Baltica, пишет Postimees.
«Риски, выявленные в ходе аудита, не являются для нас чем-то новым. Важно управлять этими рисками, что также было успешно сделано за эти годы», - прокомментировал Хололей.
«Я всегда говорил, что масштабные международные инфраструктурные проекты очень сложны, и проекты обычно занимают гораздо больше времени, чем первоначально планировалось, от идеи до окончательного завершения. В то же время я также убежден, что Rail Baltica будет завершен до крайнего срока, а именно до 2030 года», - добавил он.
Способен ли проект окупиться? По словам Хололея, вопрос прибыльности всегда сложен, и до завершения проекта очень трудно точно оценить, сколько пассажиров будет осблуживаться. «Однако контрольная палата не приняла во внимание, что помимо людей по железной дороге будут перемещаться и грузы», - отметил он. Тот же аргумент был подчеркнут вице-канцлером Министерства экономики Ахти Кунингасом, который обнаружил ряд недостатков в аудите контрольной палаты.
По мнению Хололеля, говоря о стоимости Rail Baltica, которая оценивается в 5-7 миллиардов евро, нельзя забывать о том, что проект стал еще более масштабным за последние годы - добавились местные остановки, линия через Ригу и линия Каунас-Вильнюс, которой изначально не было.
«Несмотря на проблемы, выявленные в ходе аудита, проект уверенно продвигается вперед, и я считаю, что было бы справедливо оценить реализацию этого проекта на четыре с небольшим минусом», - заключил генеральный директор.
Лучший из восьми
Если почитать прессу за последние несколько дней, может сложиться впечатление, что важный европейский институт сравнял Rail Baltica с землей: он невыгоден, сроки затянуты, сотрудничество не складывается. Тем не менее, более внимательное рассмотрение рапорта контрольной палаты показывает, что Rail Baltica является одним из наиболее успешных европейских мегапроектов.
У рядового читателя может сложиться немного странное впечатление от Rail Baltica. Железнодорожный проект, соединяющий три балтийских государства, изобилует конфликтами и постоянно подвергается разрушительной критике. Проект критикуют за то, что этот маршрут невыгоден; страны, развивающие железные дороги, поссорились друг с другом; существует риск потери финансирования со стороны Европейского союза. Поскольку критика зачастую оправдана, многие могут задаться вопросом, почему гигантский проект все еще проталкивают.
Аудит Европейской контрольной палаты, действительно, выявил ряд недостатков в проекте Rail Baltiac. В то же время гораздо более поразительный вывод заключался в том, что ни один крупный европейский проект, который выходит за пределы многих национальных границ, не проходит гладко. Наоборот. Будь то дорога, железная дорога, мост, туннель или что-то еще. Суд провел широкомасштабную ревизию для изучения восьми европейских инфраструктурных проектов, которые из-за их масштаба и стоимости называют мегапроектами. Помимо Rail Baltica были рассмотрены железнодорожная ветка Лион-Турин, туннель Бреннер между Австрией и Италией, а также cкоростная автомагистраль в Румынии. Многие из них стоят даже дороже семи миллиардов евро, ориентировочной сметы Rail Baltica.
Все эти проекты, которые были представлены на бумаге в 2013 году, первоначально предполагалось завершить к 2030 году. Их общая стоимость составляет 54 миллиарда евро. Первое, что бросается в глаза, это то, что на самом деле все проекты контрольная палата критикует - какие-то больше, какие-то меньше. Стоимость пассажирских и грузовых перевозок часто недооценивается и переоценивается. И, конечно же, львиная доля проектов безнадежно отстает от графика. Например, канал Seine-Nord Europe грозит запоздать на 18 лет, железнодорожная линия Лион-Турин - на 15 лет, а баскско-французское соединение - на 13 лет. У Rail Baltica же задержка наименьшая - всего три года.
Европейский аудиторский суд составил рейтинг восьми крупных проектов в соответствии с их прогрессом. Rail Baltica оказался на первом месте. Фактически, железная дорога, соединяющая три прибалтийских государства, является единственным крупным проектом, у которого есть надежда на завершение к 2030 году. Также есть три других крупных проекта, которые могут быть завершены только частично.
По сообщениям СМИ, стоимость строительства Rail Baltica грозит выйти за рамки разумного - если изначально оно составляло 4,6 миллиарда евро, то по более новому прогнозу это уже около 7 миллиардов. Это увеличивает стоимость на 51 процент. Хотя разница действительно велика, в Европе существует три инфраструктурных проекта, стоимость которых может увеличиться еще больше. Возможно, наиболее заметным является канал Seine-Nord Europe, который, вероятно, окажется в итоге в три раза дороже, чем первоначально рассчитывалось.
Проект Rail Baltica часто обвиняют в том, что три страны - Эстония, Латвия и Литва - неспособны сотрудничать и постоянно тянут одеяло на себя. Но это не чуждо и другим крупным проектам ЕС. Аудит показывает, что в одном из участков туннеля Бреннер страны (Австрия, Германия и Италия) даже не смогли договориться о согласованном обследовании трафика с использованием одних и тех же исходных данных и методов. Более того, Австрия, например, поставила под сомнение прогноз движения транспорта в Германии и наоборот.
Большие вилки наблюдаются в анализе затрат и доходов. Например, доходы от железной дороги Лион-Турин в 2010 году оценивались в 12-15 миллиардов евро. Восемь лет спустя Италия провела новое исследование, которое показало, что социально-экономические выгоды проекта составляют до семи миллиардов минуса. Это означает, что возникающий социальный ущерб перевешивает выгоды от строительства.
Конфликтуют и опаздывают
Относительно Rail Baltica были подготовлены три анализа затрат и выгод. Каждый из них включал новый прогноз трафика, основанный на другой методологии и не всегда прозрачный. По мнению контрольной палаты, это может создать у заинтересованных сторон, как экологов, так и общественности, впечатление, что прогнозы, которые поддерживают оценку реальных потребностей транспортной инфраструктуры, являются ненадежными.
В конечном счете из аудита контрольной палаты выясняется, что существуют проблемы со всеми мегапроектами и что львиная доля из них будет завершена намного позже, чем первоначально ожидалось. Хотя тот аргумент, что у других проектов тоже есть проблемы, не оправдывает серьезных ошибок внутри и вокруг Rail Baltica, стоит все же принимать во внимание более широкий контекст. По сравнению с другими крупными трансграничными европейскими инфраструктурными проектами Rail Baltica является одним из самых передовых мегапроектов.
Проект Rail Baltica cталкивался с трудностями с самого начала
Одной из бросающихся в глаза тенденций стало то, что проект в короткие сроки покинул ряд топ-менеджеров. С осени 2018 года с должности ушли руководители совместного предприятия Байба Рубеса и Тимо Риихимяки. Ушли также руководители государственных дочерних компаний Каспарс Рокенс, Артурас Вилимас, Март Нильсен и Рийя Силлаве. Рубеса раскритиковала проект, Рийхимяки сказал, что ему не давали находиться на водительском месте.
В конце прошлой осени был заложен краеугольный камень Rail Baltica под Таллинном. Торжественное событие было омрачено тем фактом, что накануне 62 сотрудника совместного предприятия направили общественности письмо с жалобой на то, что строительство высокоскоростной железной дороги находится в опасности из-за плохого управления и конфликта интересов. Персонал потребовал, чтобы надзор за проектом осуществлялся премьер-министрами, поскольку фрагментированные обязанности не гарантируют реализацию крупного проекта.
В этом году Rail Baltica попал в зубы коалиционных политиков. Так, в начале мая министры Март и Мартин Хельме заявили, что Эстония сделала полезные вещи в рамках Rail Baltica, такие как виадуки и трамвайные линии, но проект в целом не будет продолжен. Министр Таави Аас опроверг эти утверждения и подтвердил, что поезд Rail Baltica не остановится.
Несколько недель спустя госсуд частично аннулировал план маршрута Rail Baltica, установив, что некоторые участки маршрута могут нарушить целостность районов обитания птиц в Пярнумаа. Хотя это решение привлекло к себе большое внимание, это не значит, что проект провалился. Инициаторы Rail Baltica пообещали обновить план, устранить ошибки и продолжить проект.