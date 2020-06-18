МИД Эстонии вызвал посла России на ковер

«Мы выражаем недовольство из-за рассматриваемого в Госдуме законопроекта. Пакт Молотова-Риббентропа неоднократно и решительно осуждалась международным сообществом. Пакт и его секретные протоколы непосредственно положили начало циничному разделению мира двумя тоталитарными режимами и проложили путь ко Второй мировой войне, одной из самых страшных глав в нашей общей истории», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Он добавил, что это эта инициатива особенно предосудительна в 75 годовщину окончания Второй мировой войны, когда мы должны вспоминать всех жертв этой войны.

«Надеюсь, что Россия не продвинется дальше с этой инициативой, которая столь неуважительна по отношению к жертвам режимов», - сказал Рейнсалу.