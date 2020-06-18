МИД Эстонии вызвал посла России на ковер

Сегодня, 18 июня, Министерство иностранных дел Эстонии вызывало посла России в связи с обсуждаемым в Госдуме законопроектом, предусматривающем отмену постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении так называемого пакта Молотова-Риббентропа и его секретных протоколов.
«Мы выражаем недовольство из-за рассматриваемого в Госдуме законопроекта. Пакт Молотова-Риббентропа неоднократно и решительно осуждалась международным сообществом. Пакт и его секретные протоколы непосредственно положили начало циничному разделению мира двумя тоталитарными режимами и проложили путь ко Второй мировой войне, одной из самых страшных глав в нашей общей истории», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Он добавил, что это эта инициатива особенно предосудительна в 75 годовщину окончания Второй мировой войны, когда мы должны вспоминать всех жертв этой войны.
«Надеюсь, что Россия не продвинется дальше с этой инициативой, которая столь неуважительна по отношению к жертвам режимов», - сказал Рейнсалу.
В Госдуму закон об отмене документа, осудившего пакт Молотова — Риббентропа в СССР, был внесен 27 мая.