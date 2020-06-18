Фото ⟩ Эстонская фирма представила уникального боевого робота

Milrem представил новую военную машину Postimees в порядке эксклюзива в апреле этого года. К настоящему времени компания завершила первый Type-X. По данным компании, Type-X представляет собой боевую машину нового поколения с гибридным приводом, которая заменит нынешние боевые машины, предназначенные для транспортировки военных. Она почти в три раза легче и в два-три раза дешевле, чем находящиеся сейчас в использовании автомобили.

Type-X предназначен для повышения боеспособности механизированных подразделений и поддержки. Это гусеничный бронированный автомобиль, которым операторы могут управлять с безопасного расстояния и который может работать автономно.

John Cockerill Defense установил на боевую машину систему оружия CPWS Gen 2, изначально предназначенную для установки на бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Система оружия оснащена 360-градусным панорамным прицелом и различными датчиками, что делает систему подходящим дополнением к беспилотному транспортному средству.

Новый боевой робот Type-X ФОТО: Milrem