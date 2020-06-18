Туроператор анонсировал сокращение 56 человек

По словам пресс-секретаря Кассы страхования безработице, туроператор Tumlare Corporation Estonia собирается сократить 56 работников, фирма PPE International - девяь, а ресторан Sadamarestoran — восемь человек, сообщает Rus.ERR.

В то же время уведомление о предстоящих коллективных сокращениях не всегда означает, что сокращения в заявленном объеме на самом деле произойдут.

Например, были фирмы, которые изначально собирались сократить большое количество персонала, но позднее из-за улучшения экономической ситуации меняли планы, оставляя без работы меньше людей, чем планировали.