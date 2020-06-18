Чт, 18.06.2020
Если бы дело было только в зарплате, за дверями хлева должна была бы стоять длинная очередь. Роомет Сырмус

Туроператор анонсировал сокращение 56 человек

Касса страхования от безработицы.

ФОТО: Mailiis Ollino

На этой неделе три предприятия уведомили Кассу страхования от  безработицы о намерении провести коллективные сокращения.

По словам пресс-секретаря Кассы страхования безработице, туроператор Tumlare Corporation Estonia собирается сократить 56 работников, фирма PPE International - девяь, а ресторан Sadamarestoran — восемь человек, сообщает Rus.ERR.

В то же время уведомление о предстоящих коллективных сокращениях не всегда означает, что сокращения в заявленном объеме на самом деле произойдут.

Например, были фирмы, которые изначально собирались сократить большое количество персонала, но позднее из-за улучшения экономической ситуации меняли планы, оставляя без работы меньше людей, чем планировали.

На этой неделе в Эстонии было зарегистрировано 1064 новых безработных.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ