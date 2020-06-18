Галерея ⟩ Заложен краеугольный камень квартала Каларанна

На первом этапе в квартале Каларанна, занимающем площадь примерно 39 000 м2, будет возведено восемь, а на втором этапе - еще четыре здания. На территории, расположенной между зданиями, запланированы кафе, рестораны, магазины и художественная галерея. При строительстве будет сохранен природный песчаный берег вместе с естественной прибрежной территорией, где дополнительно постоят парк с игровой площадкой, а зимой будут заливать каток.

Первые этажи зданий в основном займут коммерческие площади, а на остальных будут располагаться квартиры. Из 240 квартир, которые планируется построить на первом этапе, на сегодняшний день продана уже половина.

ФОТО: Kalaranna Kvartal

Разработкой квартала Каларанна занимается дочернее предприятие компании Pro Kapital Grupp, а строительством - компания Nordecon. По словам исполнительного директора Pro Kapital Grupp, Паоло Микелоцци, квартал Каларанна будет целостной средой обитания, где совмещаются современная архитектура, характерная для больших городов, и открытое городское пространство.

«Квартал Каларанна – это модный жилой район c вневременным дизайном, где продумано все, вплоть до мелочей. Жители квартала смогут из окон своих квартир наслаждаться чарующими видами на море и город, а при желании отдохнуть в одном из близлежащих кафе или на песчаном пляже. Несмотря на то, что в данном районе уже несколько лет ведется активное строительство, на высококачественную жилую площадь имеется очень высокий спрос, и сегодняшнюю церемонию закладки краеугольного камня мы празднуем уже вместе с 120 новыми собственниками квартир», – отметил он.

Так будет выглядеть квартал Каларанна в недалеком будущем. ФОТО: Sirli Peepson (Miltton HUB)

На сегодняшней церемонии закладки краеугольного камня выступил также вице-мэр города Таллинна Андрей Новиков, по словам которого, в окрестностях Километра культуры наблюдается активное развитие, которое способствует открытию доступа к береговой линии Таллинна. «Район Каларанна активно застраивается на протяжении нескольких лет. Мы все заинтересованы в благоустройстве и дальнейшем развитии данного района, поэтому квартал Каларанна является его прекрасным дополнением», – отметил он.

«Квартал Каларанна, как по своему объему, так и по месторасположению является на данный момент уникальным проектом в Таллинне, который благодаря своей близости к морю устанавливает повышенные требования также к инженерно-техническим решения», – отметил председатель правления Nordecon AS, Герд Мюллер. - Сегодня мы заложили краеугольный камень комплекса зданий, который позволит создать не только высококачественную жилую среду, но и тщательно продуманное решение для публичного пространства, расположенного у берега моря».

Nordecon и предприятие OÜ Kalaranna Kvartal, входящее в состав концерна Pro Kapital Grupp, в 2019 году заключили договор на проектирование и строительство восьми домов в квартале Каларанна. Если на тот момент планировалось осуществить проект в три этапа, то в связи с большим интересом покупателей было принято решение объединить два первых этапа. На первом этапе будет сдано восемь домов, а на втором – последние четыре дома.