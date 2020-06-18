Юрило: Кийк ни разу не говорил мне, что я тормоз

- Вы и министр противоречите друг другу. Вы говорите, что удивились тому, что доверия к вам нет. Как это могло стать для вас неожиданностью, если на самом деле сигналы поступали уже давно? И премьер-министр ранее критиковал Департамент здоровья.

- Я никак не могу ответить на критику, озвученную посредством СМИ. Конструктивная критика озвучивается непосредственно человеку, чтобы он мог развиваться и делать еще лучше то, что в его силах. Мы не принимаем решения, опираясь на критику в СМИ.

- Тем не менее, вы встречались с министром 1 июня и тогда уже все было понятно.

- Поправлюсь: я не сказала, что сюрпризом стало то, что моя отставка желательна. Для меня сюрпризом стали некоторые высказывания министра вчера вечером, а не то, что он хочет моей отставки. Тогда же мы поговорили с министром и я пообещала ему, что сегодня сделаю это заявление.

- То есть, сюрпризом стало то, что доверия к вам нет уже длительное время?

- Да. Глядя на наше сотрудничеством, мне кажется, что работа между Департаментом здоровья и Министерством социальных дел была плодотворной.

- Вы также сказали на пресс-конференции, что в своих действиях исходили из конкретного пункта — профессионализме и компетенции. Но с сегодняшнего дня ваши дорожки с правительством разошлись. Как вам кажется, во время кризиса правительство всегда вело себя компетентно?

- Скорее, компетентное поведение заключается в том, что я ухожу. Руководитель не может держаться за свое место ценой спокойствия в команде. Если правительство не доверяет мне, будет правильным уйти. Этим шагом я дам команде спокойствие и учреждению нового руководителя, который, возможно, лучше справится с претворением в жизнь задуманного.