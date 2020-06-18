Фото ⟩ Впервые в мире: в Таллинне тестируют платформу общественного транспорта, основанную на беспилотных автобусах

Интеллигентная система общественного транспорта включает, помимо беспилотных автобусов, также интеллигентные автобусные остановки и программное обеспечение, которое позволит наладить коммуникацию между всеми составными частями системы, а также в будущем – с обычным общественным транспортом. Целью испытаний является получение опыта работы в реальной жизни, чтобы в дальнейшем превратить эти автобусы в неотъемлемую часть общественного транспорта.

По словам министра экономики и коммуникаций Таави Ааса, начало работы беспилотных автобусов в смешанном движении является существенным шагом. «Маршрут движения автобусов является на данный момент самым сложным и включает в себя ряд вызовов, например, пересечение с трамвайными путями и взаимодействие с другими участниками движения. В дальнейшей перспективе мы хотим, чтобы беспилотные транспортные средства начали выполнять определенные функции в нашей повседневной транспортной системе, которые нецелесообразно и неразумно выполнять при помощи традиционного общественного транспорта, например, движение между разными транспортными узлами (в случае района Юлемисте – между аэропортом и железнодорожным терминалом Rail Baltic). Внедрение новых технологий позволит нам сделать общественный транспорт более удобным для пользователей и более надежным и, тем самым, содействовать отказу от личного автотранспорта», – отметил он.

ФОТО: Карли Сауль

Автобусы, перемещающиеся по городку, будут испытаны в течение тестового периода несколькими разными способами. Автобусы должны будут приспособиться к другим транспортным средствам, управляемым людьми, а также они должны будут поддерживать связь с центром управления и выполнять поступающие оттуда команды. При этом вблизи беспилотного автобуса Iseauto будет обеспечена безопасность пешеходов и пользователей безмоторных колесных транспортных средств. С целью безопасного движения во время тестового периода в автобусе всегда будет присутствовать эксперт, разбирающийся в работе автобуса.

Член правления предприятия Mainor Ülemiste Урсель Велве сказала, что беспилотные автобусы отлично вписываются в перспективы развития городка в будущем. «Ülemiste City уже сейчас является крупнейшим в странах Балтии и наиболее стремительно растущим экономическим городком, и через пять лет количество людей в городке удвоится. При этом мы хотим создать для наших талантов более зеленую, вдохновляющую и благоприятную среду, и, исходя из этого, мы ведем поиск новых решений, которые в будущем позволят освободить центр городка от автомобилей. В настоящее время на беспилотных автобусах можно удобно добраться из аэропорта до дверей наших первых домов, но в будущем возможно, что автобусы будут доезжать и до железнодорожного терминала Rail Baltica», –отметила она.

ФОТО: Карли Сауль