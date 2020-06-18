Фото ⟩ Впервые в мире: в Таллинне тестируют платформу общественного транспорта, основанную на беспилотных автобусах

Сегодня в Ülemiste City начал работать первый созданный в Эстонии и снабженный целостной инфраструктурой беспилотный автобус, который приступил к обслуживанию пассажиров в тестовом режиме. Транспортная сеть городка пополнится в скором времени еще двумя автобусами, чтобы впервые в мире приступить к тестированию платформы общественного транспорта, основанной на трех беспилотных автобусах.
Интеллигентная система общественного транспорта включает, помимо беспилотных автобусов, также интеллигентные автобусные остановки и программное обеспечение, которое позволит наладить коммуникацию между всеми составными частями системы, а также в будущем – с обычным общественным транспортом. Целью испытаний является получение опыта работы в реальной жизни, чтобы в дальнейшем превратить эти автобусы в неотъемлемую часть общественного транспорта.
По словам министра экономики и коммуникаций Таави Ааса, начало работы беспилотных автобусов в смешанном движении является существенным шагом. «Маршрут движения автобусов является на данный момент самым сложным и включает в себя ряд вызовов, например, пересечение с трамвайными путями и взаимодействие с другими участниками движения. В дальнейшей перспективе мы хотим, чтобы беспилотные транспортные средства начали выполнять определенные функции в нашей повседневной транспортной системе, которые нецелесообразно и неразумно выполнять при помощи традиционного общественного транспорта, например, движение между разными транспортными узлами (в случае района Юлемисте – между аэропортом и железнодорожным терминалом Rail Baltic). Внедрение новых технологий позволит нам сделать общественный транспорт более удобным для пользователей и более надежным и, тем самым, содействовать отказу от личного автотранспорта», – отметил он.
Автобусы, перемещающиеся по городку, будут испытаны в течение тестового периода несколькими разными способами. Автобусы должны будут приспособиться к другим транспортным средствам, управляемым людьми, а также они должны будут поддерживать связь с центром управления и выполнять поступающие оттуда команды. При этом вблизи беспилотного автобуса Iseauto будет обеспечена безопасность пешеходов и пользователей безмоторных колесных транспортных средств. С целью безопасного движения во время тестового периода в автобусе всегда будет присутствовать эксперт, разбирающийся в работе автобуса.
Член правления предприятия Mainor Ülemiste Урсель Велве сказала, что беспилотные автобусы отлично вписываются в перспективы развития городка в будущем. «Ülemiste City уже сейчас является крупнейшим в странах Балтии и наиболее стремительно растущим экономическим городком, и через пять лет количество людей в городке удвоится. При этом мы хотим создать для наших талантов более зеленую, вдохновляющую и благоприятную среду, и, исходя из этого, мы ведем поиск новых решений, которые в будущем позволят освободить центр городка от автомобилей. В настоящее время на беспилотных автобусах можно удобно добраться из аэропорта до дверей наших первых домов, но в будущем возможно, что автобусы будут доезжать и до железнодорожного терминала Rail Baltica», –отметила она.
По словам представителя предприятия Modern Mobility Танела Талве, целью испытаний является также подготовка других городов к внедрению технологий будущего. «В будущем интеллигентные автобусные остановки объединят как беспилотные автобусы, так и обычный общественный транспорт в единую систему, компоненты которой будут общаться друг с другом. Пассажир сможет сообщить о необходимости поездки, а также о возможных особых потребностях (инвалидное кресло-коляска, детская коляска и т.д.), как при помощи расположенного на остановке экрана, так и через приложение в своем смартфоне. Вне часа-пик автобусы не будут все время ездить по одной и той же линии, а будут выезжать на линию только в том случае, если пассажир сообщил о необходимости поездки».
За инновации, а также за разработку и тестирование инновационных решений в рамках проекта отвечает университет TalTech. «Беспилотный автобус Iseauto, разработка которого началась в университете TalTech в исследовательской группе в области транспортных средств с автономным управлением, на сегодняшний день официально допущен к движению по улицам, что является уникальным в мире достижением с точки зрения как быстрого процесса разработки, так и успешного сотрудничества между университетом и частным сектором", – сказал руководитель проекта Iseauto Райво Селль из университета TalTech.
По словам члена правления предприятия Auve Tech Мари-Ли Клаатс, изготовленные в Эстонии и интегрированные в систему общественного транспорта Ülemiste City беспилотные автобусы являются частью проекта FABULOS, направленного на тестирование технических решений для интеллигентного города. «Перед нами по-прежнему стоят высокие цели – мы хотим предложить лучшее в своем классе решение, и благодаря активной и трудолюбивой команде мы четко движемся в этом направлении. Мы также хотим выразить благодарность руководителям проекта FABULOS за уникальную возможность, которая позволит нам испытать самих себя и получить ценные знания для дальнейших вызовов», – отметила она.
FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) – это международный проект, который осуществляется под руководством компании Forum Virium Helsinki и целью которого является подготовка городов к внедрению новых технологий и технических решений в области организации транспорта.
Проект осуществляет организация Mobile Civitatem Consortium, в которую входят Modern Mobility, TalTech, Auve Tech и Fleet Complete. Партнерами по сотрудничеству являются Ülemiste City, Министерство экономики и коммуникаций, Таллиннский департамент транспорта, Департамент шоссейных дорог, компании Bercman Technologies и Ericsson Eesti. Проект проводится в двух государствах: в Таллинне (начиная с середины июня) и в Греции в городе Ламия (начиная с августа-сентября).