Клиенты Telia могут пользоваться бесплатным мобильным интернетом во время сбоев из-за грозы

В случае сбоя на мобильный номер клиента будет отправлено SMS, и при желании он сможет активировать бесплатный мобильный интернет по ссылке, указанной в сообщении. Если клиент пользуется разными мобильными номерами Telia, он может выбрать, для какого номера открыть безлимитный мобильный интернет.

«Мы делаем все возможное, чтобы любые сбои в услугах, включая вызванные грозой, решались бы для клиента как можно скорее. Поскольку типы сбоев и их продолжительность различаются, несколько лет назад мы решили разработать решение, которое поможет нашим клиентам оставаться на связи с внешним миром в случае сбоя в домашнем подключении», – сказал исполняющий обязанности руководителя единицы частных клиентов Telia Eesti Кристьян Вийльманн.

Вийльманн добавил, что описанное решение станет особенно полезным помощником в нынешний грозовой сезон, потому что заранее неизвестно, где и когда гроза выведет из строя сетевой узел.

Как работает решение: