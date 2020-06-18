Клиенты Telia могут пользоваться бесплатным мобильным интернетом во время сбоев из-за грозы

Telia предлагает своим клиентам уникальное в Эстонии решение: если у клиента не работает услуга домашнего интернета, например, из-за грозы или общего сбоя, а Telia также является его оператором мобильной связи, у клиента есть возможность бесплатно пользоваться безлимитным мобильным интернетом.
В случае сбоя на мобильный номер клиента будет отправлено SMS, и при желании он сможет активировать бесплатный мобильный интернет по ссылке, указанной в сообщении. Если клиент пользуется разными мобильными номерами Telia, он может выбрать, для какого номера открыть безлимитный мобильный интернет.
«Мы делаем все возможное, чтобы любые сбои в услугах, включая вызванные грозой, решались бы для клиента как можно скорее. Поскольку типы сбоев и их продолжительность различаются, несколько лет назад мы решили разработать решение, которое поможет нашим клиентам оставаться на связи с внешним миром в случае сбоя в домашнем подключении», – сказал исполняющий обязанности руководителя единицы частных клиентов Telia Eesti Кристьян Вийльманн.
Вийльманн добавил, что описанное решение станет особенно полезным помощником в нынешний грозовой сезон, потому что заранее неизвестно, где и когда гроза выведет из строя сетевой узел.
Как работает решение:
- В случае подозрения в сбое автоматические системы Telia проверяют, есть ли сбой по адресу клиента общей ошибкой и работают ли домашние услуги клиента (ТВ, домашний интернет). Системы обнаруживают возможные неисправности за считанные секунды;
- На мобильный номер клиента отправляется SMS-сообщение, информирующее о перебоях в сети его домашних услуг. В текстовое сообщение включена ссылка, с помощью которой клиент может активировать бесплатный мобильный интернет для своего мобильного номера;
- Нажав на ссылку, клиент попадает в среду Онлайн-помощи Telia, после чего нужно будет войти в систему.
- Если клиент выберет номер, для которого активируется мобильный интернет, он может начать пользоваться бесплатным мобильным интернетом;
- Услугой можно пользоваться в течение 24 часов, а когда нормальные условия будут восстановлены, клиенту отправляется SMS с уведомлением.