Юрист: покупателям недвижимости следует быть внимательнее

Сообщая покупателю информацию о недвижимости, следует исходить из дальнейшего использования купленного объекта. То есть, не следует умалчивать, что у соседей часто проходят шумные вечеринки, у квартирного товарищества проблемы с должниками, а печь не тянет и стены не имеют теплоизоляции.

В течение какого времени покупатель должен сообщить продавцу о выявленных недостатках?

В сделках о продаже недвижимости указывается срок, в течение которого при выявлении недостатков можно обратиться к предыдущему собственнику и попросить ликвидировать недостатки за свой счет. В зависимости от масштаба скрытых недостатков, есть возможность даже отменить сделку. Общий срок исковой давности для претензий по договору составляет три года, но сообщить нужно, в зависимости от недостатка, в течение разумного времени, то есть сразу после их обнаружения.

Юрист HUGO.legal Юлле Алиорг рекомендует привлекать к осмотру объекта покупки специалиста в области строительства, который умеет оценивать состояние и выявлять недостатки. «Ясно, что невозможно заметить сразу все недостатки, поэтому дается время, в течение которого возможно выставить продавцу претензии. При выявлении недостатков необходимо сразу же сообщить о них другой стороне договора в письменном виде, сделав предложение по их устранению и дав на это время, воспользовавшись средствами правовой защиты согласно договору. Чтобы обеспечить себе уверенность и спокойствие, при покупке нового жилья рекомендую прийти на объект с экспертом по строительству, который знает, как задать нужные вопросы и выявить скрытые недостатки, а также визуально проверить соответствующие места», - добавила Алиорг.

Юрист уточнила, что к скрытым недостаткам относятся несоответствия условиям договора, которые покупатель не мог обнаружить, осматривая недвижимую вещь самостоятельно. «Если покупатель после сделки с недвижимостью выявит существенный недостаток, который мог или должен быть в момент совершения сделки, он должен сообщить об этом продавцу и сделать это в течение разумного периода».