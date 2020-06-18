Вы его видели? Полиция просит помощи в поисках пропавшего 13-летнего мальчика

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 13-летнего Маттиса, который в субботу, 13 июня, ушел из своего дома на улице Кильксама в Пярнумаа и до сих пор не вернулся.
В Центр тревоги о пропаже сына родители сообщили 16 июня. Мальчик и раньше уходил из дома, но обычно через некоторое время возвращался. Полиция сразу приступила к поискам 13-летнего Маттиса и побеседовала с его близкими и друзьями. Друзья в последний раз видели Маттиса 17 июня в центре Пярну. Мобильного телефона у него нет.
Рост Маттиса 165 см, у него худое телосложение, короткие каштановые волосы. Когда он ушел из дома, на нем были светлая водолазка, черные шорты, черные кроссовки и темный рюкзак.
Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Маттиса, сообщить об этом по номеру 112, по инфотелефону полиции 612 3000 или по адресу электронной почты andrea.rebane@politsei.ee.