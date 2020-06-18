Вы его видели? Полиция просит помощи в поисках пропавшего 13-летнего мальчика

В Центр тревоги о пропаже сына родители сообщили 16 июня. Мальчик и раньше уходил из дома, но обычно через некоторое время возвращался. Полиция сразу приступила к поискам 13-летнего Маттиса и побеседовала с его близкими и друзьями. Друзья в последний раз видели Маттиса 17 июня в центре Пярну. Мобильного телефона у него нет.