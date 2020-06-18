Источник новой вспышки коронавируса в Китае остается загадкой, но есть версии

Практически все заражения были связаны с огромным оптовым продовольственным рынком, который в результате был временно закрыт. Связь с рынком вызвала сравнение с рынком сырых продуктов в Ухани, который сыграл роль на ранних стадиях пандемии, и предположения о том, что вирус попал в рыбу, импортированную из Европы. Но настоящий источник вспышки все еще остается загадкой, пишет издание Science.

Пекин сообщил о своем последнем случае местной передачи коронавируса в середине апреля. Нынешняя вспышка началась, когда 10 июня человек, который в недавнем времени никуда не путешествовал, обратился к врачу с температурой и ознобом. Его тест дал положительный результат на SARS-CoV-2, вирус, который вызывает COVID-19, и человек был госпитализирован на следующий день.

По заверениям агентства Синьхуа, официальные лица считают, что он или его близкий человек заразились на оптовом сельскохозяйственном рынке Синьфади, в огромном комплексе площадью 112 га, в котором размещается 2000 торговых точек, где продаются продукты, морепродукты и мясо, и который ежедневно посещают 10 000 клиентов и рабочих. Это привело к огромным усилиям по тестированию работников рынка, клиентов и даже жителей близлежащих районов.

Власти сообщают, что ряд поверхностей на рынке дал положительный результат на SARS-CoV-2, включая разделочную доску в кабине для обработки импортированного лосося. Это открытие привлекло большое внимание местных СМИ. Нет никаких доказательств, что коронавирусы заражают рыбу, но одна гипотеза состоит в том, что зараженные рабочие в Европе загрязнили рыбу или ее упаковку во время обработки.

Геномное секвенирование показало, что разновидность вируса, стоящего за новой вспышкой, связана со штаммами, обнаруженными Китаем у людей, возвращающихся из Европы, передает China Daily данные отчета, в котором цитируется Ян Пэн, сотрудник Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний.

В дополнение к морепродуктам Ян предложил импортное мясо в качестве возможного источника. Но он признал, что работник рынка или посетитель, возможно, подхватил вирус в другом месте и просто распространил его среди других людей на рынке. «Откуда именно появился этот вирус, пока неизвестно», - сказал Ян.

Дирк Пфайффер, ветеринарный эпидемиолог из Городского университета Гонконга, сомневается, что вирус поступил на рынок в рыбе: «Я думаю, что гораздо более реалистично и, следовательно, вероятно, что он был принесен на рынок зараженными людьми». Если гипотеза о загрязненных морепродуктах верна, в других местах, где есть европейский лосось, должны были тоже наблюдаться вспышки, добавляет эпидемиолог Кейджи Фукуда из Гонконгского университета. Геномная последовательность, которая еще не была обнародована, может дать больше улик для ученых, говорит он.

Шесть месяцев назад многие из самых ранних случаев заболевания COVID-19 были связаны с другим рынком – оптовым рынком морепродуктов Хунань в Ухани. На таких рынках работают от дюжин до сотен независимых операторов, предлагающих широкий ассортимент мяса, морепродуктов и другие продукты, в том числе дичь. Многие ученые считают, что SARS-CoV-2, вероятно, произошел от летучих мышей и, возможно, прошел через «промежуточного хозяина», прежде чем перейти на людей – возможно, это произошло на рынке в Ухане.

Пфайффер говорит, что мясо и живые животные, продаваемые на рынках, могут быть не единственной причиной распространения там вирусов. Огромное количество людей, проходящих через рынки и работающих на рынках и плохие гигиенические условия по своей природе представляют повышенный риск для создание условий для усиления вируса. Влажный, охлажденный воздух на рынках может обеспечить среду, в которой процветают вирусы.