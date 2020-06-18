Сделка года: эстонская инфотехнологическая фирма продана лондонскому концерну за 40 млн

Основанная эстонцами Рейном Ранну, Мартином Коппелем и Вельо Отсасоном компания Fortumo, предлагающая решение для мобильных платежей, была продана лондонской компании Boku примерно за 40 миллионов евро. Заработанные деньги, вероятно, вернутся в Эстонию и дойдут до местных стартапов, пишет Postimees.
Это самая крупная сделка по поглощению в Эстонии в этом году. За все время в эстонском технологическом секторе только GrabCAD и Skype были проданы дороже.
Исполнительный директор и один из владельцев Fortumo Мартин Коппель сказал, что они останутся независимой единицей в большом концерне Boku. Это означает, что бренд компании, деятельность и управление остаются прежними. Изменится только совет. «Мы были куплены не ради самой компании или наших клиентов, а в первую очередь из-за команды, которой удалось с течением времени создавать инновации. Они хотят быть частью того, что мы делаем, - подтвердил Коппель.
По его словам, Fortumo станет инновационной лабораторией Boku - местом, где создаются новые решения. Это означает, что часть программного обеспечения, продуктов и бизнес-развития лондонской материнской компании переместится в Fortumo. «Это, в свою очередь, принесет новые рабочие места в Эстонию», - пообещал Коппель.
Cколько заработали эстонские владельцы?
Согласно Коммерческому регистру, Fortumo принадлежит холдинговой компании, зарегистрированной в США. Таким образом, из эстонских баз данных неясно, кому фактически принадлежала компания.
Рейн Ранну сказал, что эстонским владельцам и инвесторам принадлежало около 70 процентов, что означает, что здесь от продажи осталось почти 30 миллионов евро. Остальное принадлежало иностранным компаниям Intel Capital и Greycroft Partners, которые приобрели долю в 2012 году.
С эстонской стороны крупнейшим владельцем Fortumo была компания Mobi Solutions. В то же время Ранну и Отсасон также владели Fortumo как частные лица. «Я действительно самый крупный акционер, но я не хочу говорить точные проценты, - сказал Ранну. - Сколько я заработал - не главное в этом случае».
Мартин Коппель, один из основателей и глав компании мобильных платежей, сказал то же самое. «Я понимаю, что это интересует людей, отвечать не хочу. Мне нравится мой статус непубличной персоны», - ответил он.
Повлияло ли на сделку нашествие коронавируса? «На самом деле, особенно не повлияло», - ответил Коппель. По его словам, переговоры начались уже раньше и должны были прийти к финишу незадолго до того, как разразился кризис. «Поскольку кризис наступил, и на фондовых рынках царила сильная турбулентность, мы решили приостановить сделку на месяц и рассмотреть ее позже», - пояснил он.
Коронакризис скорее оказал положительное влияние на Fortumo и другие технологические компании. Например, май был для них лучшим месяцем продаж. Помогло ли это также поднять цену сделки? "Этого я сказать не могу, поскольку объектами покупки являются команда и будущее. На краткосрочные изменения смотрят меньше. Эти процессы очень долгие", - ответил Коппель.
Много дружеских сражений
За созданием Fortumo в 2007 стояли трое - Коппель, Вельо Отсасон и Рейн Ранну. Хотя последние двое отошли от активного управления компанией в последнее десятилетие, Ранну, пожалуй, самый известный создатель компании мобильных платежей. Кроме того, он был крупнейшим в Эстонии владельцем компании.
Ранну сказал Postimees, что они долго обдумывали сделку. Бизнес, который ты строил десятилетиями, не продают легко и быстро. "На нас не было никакого давления. Но мы все взвесили, подумали, и сочли, что продажа будет разумным ходом - и для нас, и для Boku", - объяснил предприниматель.
Fortumo постоянно сталкивался лбами с Boku. «У нас были дружеские битвы за наших клиентов, - улыбнулся он. - Мы очень уважали друг друга». Ранну отметил, что Boku и Fortumo хорошо дополняют друг друга. Например, одним из ключевых клиентов Boku является Apple, которого эстонцам не удалось заполучить. Fortumo же сотрудничает с компанией Amazon, которая осталась недоступной для Boku.
Джон Придо, генеральный директор Boku, заявил в пресс-релизе, что деятельность руководства и команды эстонской компании постоянно впечатляла их на протяжении многих лет. «Сильные стороны Boku и Fortumo варьируются географически и в зависимости от клиентского сегмента. Вот почему я очень рад начать сотрудничество с Fortumo - потому что с их опытной командой и современными технологиями мы можем укрепить свои позиции на рынке и вместе расти быстрее».
Что такое Boku?
Boku - ведущая в мире компания мобильных платежей. Их клиентами являются Apple, Microsoft, Google, Facebook, Sony, Netflix и Spotify. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско. В 2019 году компания Boku обработала платежи клиентов на сумму более 5 миллиардов и получила прибыль в размере 9,5 миллионов евро.
Чо такое Fortumo?
Fortumo - эстонская компания, предлагающая решения для мобильных платежей и платформу контент-маркетинга, клиентами которой являются Google, Amazon, Spotify, Sony и другие. В компании работает около 80 человек в Таллинне, Тарту, Мадриде, Джакарте, Дели, Сингапуре и Ханое.
На сегодня компания сосредоточила свой бизнес на рынке цифровых услуг, где основными клиентами являются магазины приложений, услуги потоковой передачи музыки и видео, различные медиа-компании, предлагающие платный контент, а также рекламные платформы, поставщики услуг парковки и производители игр.
Оборот компании вырос на треть до 35,8 млн евро в прошлом году. Прибыль составила 2 миллиона евро, что в два раза больше, чем годом ранее.