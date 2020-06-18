Сделка года: эстонская инфотехнологическая фирма продана лондонскому концерну за 40 млн

Это самая крупная сделка по поглощению в Эстонии в этом году. За все время в эстонском технологическом секторе только GrabCAD и Skype были проданы дороже.

Исполнительный директор и один из владельцев Fortumo Мартин Коппель сказал, что они останутся независимой единицей в большом концерне Boku. Это означает, что бренд компании, деятельность и управление остаются прежними. Изменится только совет. «Мы были куплены не ради самой компании или наших клиентов, а в первую очередь из-за команды, которой удалось с течением времени создавать инновации. Они хотят быть частью того, что мы делаем, - подтвердил Коппель.

По его словам, Fortumo станет инновационной лабораторией Boku - местом, где создаются новые решения. Это означает, что часть программного обеспечения, продуктов и бизнес-развития лондонской материнской компании переместится в Fortumo. «Это, в свою очередь, принесет новые рабочие места в Эстонию», - пообещал Коппель.

Cколько заработали эстонские владельцы?

Согласно Коммерческому регистру, Fortumo принадлежит холдинговой компании, зарегистрированной в США. Таким образом, из эстонских баз данных неясно, кому фактически принадлежала компания.

Рейн Ранну сказал, что эстонским владельцам и инвесторам принадлежало около 70 процентов, что означает, что здесь от продажи осталось почти 30 миллионов евро. Остальное принадлежало иностранным компаниям Intel Capital и Greycroft Partners, которые приобрели долю в 2012 году.

С эстонской стороны крупнейшим владельцем Fortumo была компания Mobi Solutions. В то же время Ранну и Отсасон также владели Fortumo как частные лица. «Я действительно самый крупный акционер, но я не хочу говорить точные проценты, - сказал Ранну. - Сколько я заработал - не главное в этом случае».

Мартин Коппель, один из основателей и глав компании мобильных платежей, сказал то же самое. «Я понимаю, что это интересует людей, отвечать не хочу. Мне нравится мой статус непубличной персоны», - ответил он.