Чт, 18.06.2020
"Я бы не сказал, что это такая маленькая зарплата, от которой все эстонцы убегают". Юри Ратас
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  • Сделка года: эстонская инфотехнологическая фирма продана лондонскому концерну за 40 млн

Сделка года: эстонская инфотехнологическая фирма продана лондонскому концерну за 40 млн

Fortumo üks asutaja Rain Rannu ütles, et kavatseb saadud raha investeerida alustavatesse Eesti idufirmadesse. Lisaks lubas ta jätkata filmide tootmisega, vähemalt sama aktiivselt kui seni.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Основанная эстонцами Рейном Ранну, Мартином Коппелем и Вельо Отсасоном компания Fortumo, предлагающая решение для мобильных платежей, была продана лондонской компании Boku примерно за 40 миллионов евро. Заработанные деньги, вероятно, вернутся в  Эстонию и дойдут до местных стартапов, пишет Postimees.

Это самая крупная сделка по поглощению в Эстонии в этом году. За все время в эстонском технологическом секторе только GrabCAD и Skype были проданы дороже.

Исполнительный директор и один из владельцев Fortumo Мартин Коппель сказал, что они останутся независимой единицей в большом концерне Boku. Это означает, что бренд компании, деятельность и управление остаются прежними. Изменится только совет. «Мы были куплены не ради самой компании или наших клиентов, а в первую очередь из-за команды, которой удалось с течением времени создавать инновации. Они хотят быть частью того, что мы делаем, - подтвердил Коппель.

По его словам, Fortumo станет инновационной лабораторией Boku - местом, где создаются новые решения. Это означает, что часть программного обеспечения, продуктов и бизнес-развития лондонской материнской компании переместится в Fortumo. «Это, в свою очередь, принесет новые рабочие места в Эстонию», - пообещал Коппель.

Cколько заработали эстонские владельцы?

Согласно Коммерческому регистру, Fortumo принадлежит холдинговой компании, зарегистрированной в США. Таким образом, из эстонских баз данных неясно, кому фактически принадлежала компания.

Рейн Ранну сказал, что эстонским владельцам и инвесторам принадлежало около 70 процентов, что означает, что здесь от продажи осталось почти 30 миллионов евро. Остальное принадлежало иностранным компаниям Intel Capital и Greycroft Partners, которые приобрели долю в 2012 году.

С эстонской стороны крупнейшим владельцем Fortumo была компания Mobi Solutions. В то же время Ранну и Отсасон также владели Fortumo как частные лица. «Я действительно самый крупный акционер, но я не хочу говорить точные проценты, - сказал Ранну. - Сколько я заработал - не главное в этом случае».

Мартин Коппель, один из основателей и глав компании мобильных платежей, сказал то же самое. «Я понимаю, что это интересует людей, отвечать не хочу. Мне нравится мой статус непубличной персоны», - ответил он.

Повлияло ли на сделку нашествие коронавируса? «На самом деле, особенно не повлияло», - ответил Коппель. По его словам, переговоры начались уже раньше и должны были прийти к финишу незадолго до того, как разразился кризис. «Поскольку кризис наступил, и на фондовых рынках царила сильная турбулентность, мы решили приостановить сделку на месяц и рассмотреть ее позже», - пояснил он.

Коронакризис скорее оказал положительное влияние на Fortumo и другие технологические компании. Например, май был для них лучшим месяцем продаж. Помогло ли это также поднять цену сделки? "Этого я сказать не могу, поскольку объектами покупки являются команда и будущее. На краткосрочные изменения смотрят меньше. Эти процессы очень долгие", - ответил Коппель.

Много дружеских сражений

За созданием Fortumo в 2007 стояли трое - Коппель, Вельо Отсасон и Рейн Ранну. Хотя последние двое отошли от активного управления компанией в последнее десятилетие, Ранну, пожалуй, самый известный создатель компании мобильных платежей. Кроме того, он был крупнейшим в Эстонии владельцем компании.

Ранну сказал Postimees, что они долго обдумывали сделку. Бизнес, который ты строил десятилетиями, не продают легко и быстро. "На нас не было никакого давления. Но мы все взвесили, подумали, и сочли, что продажа будет разумным ходом - и для нас, и для Boku", - объяснил предприниматель.

Fortumo постоянно сталкивался лбами с Boku. «У нас были дружеские битвы за наших клиентов, - улыбнулся он. - Мы очень уважали друг друга». Ранну отметил, что Boku и Fortumo хорошо дополняют друг друга. Например, одним из ключевых клиентов Boku является Apple, которого эстонцам не удалось заполучить. Fortumo же сотрудничает с компанией Amazon, которая осталась недоступной для Boku.

Джон Придо, генеральный директор Boku, заявил в пресс-релизе, что деятельность руководства и команды эстонской компании постоянно впечатляла их на протяжении многих лет. «Сильные стороны Boku и Fortumo варьируются географически и в зависимости от клиентского сегмента. Вот почему я очень рад начать сотрудничество с Fortumo - потому что с их опытной командой и современными технологиями мы можем укрепить свои позиции на рынке и вместе расти быстрее».

Что такое Boku?

Boku - ведущая в мире компания мобильных платежей. Их клиентами являются Apple, Microsoft, Google, Facebook, Sony, Netflix и Spotify. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско. В 2019 году компания Boku обработала платежи клиентов на сумму более 5 миллиардов и получила прибыль в размере 9,5 миллионов евро.

Чо такое Fortumo?

Fortumo - эстонская компания, предлагающая решения для мобильных платежей и платформу контент-маркетинга, клиентами которой являются Google, Amazon, Spotify, Sony и другие. В компании работает около 80 человек в Таллинне, Тарту, Мадриде, Джакарте, Дели, Сингапуре и Ханое.

На сегодня компания сосредоточила свой бизнес на рынке цифровых услуг, где основными клиентами являются магазины приложений, услуги потоковой передачи музыки и видео, различные медиа-компании, предлагающие платный контент, а также рекламные платформы, поставщики услуг парковки и производители игр.

Оборот компании вырос на треть до 35,8 млн евро в прошлом году. Прибыль составила 2 миллиона евро, что в два раза больше, чем годом ранее.

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