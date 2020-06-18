Убийство в пекарне: обвиняемый признал свою вину

Вируский уездный суд в четверг приступил к рассмотрению по существу уголовного дела, в котором 23-летнего Сергея Баханова обвиняют в убийстве 46-летнего мужчины в нарвской пекарне в апреле этого года.
Обвиняемый признал свою вину, передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу суда.
Согласно обвинению, в ночь на 1 апреля Сергей Баханов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на потерпевшего с ножом, нанеся ему ранения, которые привели к его гибели на месте происшествия.
По информации rus.err.ee, инцидент произошел в пекарне (бывший хлебозавод на Кренгольме, расположенный по адресу Калда, 33).
Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс ранее сказала, что подозревающийся в убийстве на первом допросе пытался создать впечатление, что это был несчастный случай на производстве.