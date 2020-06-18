Убийство в пекарне: обвиняемый признал свою вину

Обвиняемый признал свою вину, передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно обвинению, в ночь на 1 апреля Сергей Баханов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на потерпевшего с ножом, нанеся ему ранения, которые привели к его гибели на месте происшествия.

По информации rus.err.ee, инцидент произошел в пекарне (бывший хлебозавод на Кренгольме, расположенный по адресу Калда, 33).