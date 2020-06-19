Сильвер Тамбур: противостояние расизму - один из приоритетов Эстонии

«По случаю недавней годовщины конституции следует напомнить, что в действующей конституции подчеркивается значимость человеческого достоинства и одним из главных принципов Эстонии является равное обращение с людьми разного цвета кожи, которые ныне составляют значительную общину в Эстонии», - пишет в Postimees главный редактор англоязычного медиа-портала EstonianWorld Сильвер Тамбур.
Состоявшаяся 10 июня акция Black Lives Matter Tallinn, в которой приняли участие сотни людей, не являлась лишь актом поддержки темнокожего населения Соединенных Штатов – гораздо важнее было поддержать представителей других рас, проживающих в Эстонии и здесь столкнувшихся с расизмом.
Когда в начале июня объявили об акции протеста Black Lives Matter в Таллинне, среди прочих по этому поводу высказался Абдул Тюрей – британец карибского происхождения, ранее проживавший в Эстонии. По мнению Тюрея, протест против полицейского произвола в отношении темнокожего населения неуместен в Эстонии и в Таллинне демонстрация не должна проходить. «Мы не ваши обезьяны! - написал Тюрей в открытом посте, который был опубликован и в Postimees. - В Эстонии свои проблемы. Занимайтесь ими».
В последующем интервью изданию Postimees Тюрей добавил: «В Эстонии нет общины темнокожих как таковой. Да, есть темнокожие, проживающие в Эстонии, но они не эстонцы». Позже многие ссылались на это интервью, объясняя, почему демонстрация Black Lives Matter неуместна в Эстонии. «Видите, даже проживавший в Эстонии темнокожий сказал, что здесь это неуместно», - таков был аргумент.
Однако, если разобраться, то оказывается, что ошибочны оба аргумента Тюрея: и что в Эстонии нет общины темнокожих как таковой, и что темнокожие, проживающие в Эстонии, не являются эстонцами.
Во-первых, эстонцами являются люди, родившиеся в Эстонии и говорящие на эстонском языке, независимо от цвета кожи или других особенностей внешности. Сандра и Джим Ашивели - эстонцы, Yasmyn - эстонка, Сисси и Лиза Бенита - эстонки, Карл Туулик - эстонец и т. д. Точка. Более не стоит рассуждать на эту тему в XXI веке в европейской стране. Теориям расовой чистоты времен нацистской Германии место на свалке истории.
3 тезиса
- Эстония является частью мирового экономического, делового, образовательного, научного и культурного пространства. Таким образом, теперь в Эстонии есть община темнокожих людей, насчитывающая несколько тысяч человек.
- Люди, родившиеся в Эстонии и говорящие на эстонском языке, – эстонцы, независимо от цвета кожи или других особенностей внешности.
- Лишь незначительная часть притеснений местных представителей других рас становится известна широкой общественности. Часто пострадавшие просто не осмеливаются говорить о случившемся и уж тем более заявлять в полицию.
Поговорим теперь о темнокожих, приехавших жить и работать в Эстонию из других стран, и о заявлении Тюрея о том, что соответствующей общины как таковой здесь нет. Тюрей (который уже более года не живет в Эстонии, так как вернулся в Соединенное Королевство, где примкнул к рядам популистской Партии брекзита) имел полное право выдвинуть такой аргумент в начале столетия, когда только переехал в Эстонию, но на данный момент его оценка устарела, минимум, лет на пять.
Сейчас Эстония представляет собой в демографическом смысле более разнообразное государство, так как теперь мы являемся довольно успешной частью мирового экономического, делового, образовательного, научного и культурного пространства (и вовсе не потому, что кто-либо хочет притеснить эстонский народ или искоренить эстонский язык). Например, только студентов из Нигерии на данный момент в Эстонии насчитывается свыше 350. Добавим к ним выходцев из других стран Африки и Америки – студентов, работников стартап-компаний и сферы обслуживания и т. д. - и теперь мы уже имеем дело с общиной темнокожих, насчитывающей, по крайней мере, несколько тысяч человек.
Часть членов этой общины помогли организовать таллиннскую акцию 10 июня, в отличие от Тюрея, который считает, что «прогрессивным белым, не имеющим проблем с полицией и не проживающим в Америке по соседству с большой общиной темнокожих, не следует лезть не в свое дело». К примеру, одним из организаторов акции, который также произнес речь на демонстрации, является Джене Уолкер - танцор и тренер из Лос-Анджелеса, который переехал в Эстонию в 2007 году и живет здесь с женой-эстонкой и дочерью.
Иными словами, в Эстонии действительно много людей, которых проблема дискриминации по цвету кожи касается напрямую. Если в Соединенных Штатах протестуют против систематического расизма – несоизмеримо более частых случаев арестов, судебного преследования и тюремного заключения афроамериканцев – то в Эстонии проблема заключается в массовых атаках на проживающих здесь темнокожих.
Эти атаки по большей части вербальные и распространены в интернет-пространстве (хотя физические атаки также имеют место), тем не менее, они неприемлемы. Люди, не проживающие в Таллинне или Тарту, в чьем кругу общения нет темнокожих, очевидно, просто не понимают этой проблемы. Они сами непосредственно не сталкиваются с расизмом, и поэтому, к сожалению, недоумевают и насмехаются над освещением этой темы в СМИ.
Будучи редактором одного из крупнейших англоязычных изданий Эстонии и попутно помогая организовывать различные мероприятия в Таллинне, охватывающие международные общины, я наслышан об историях такого рода вербального расизма в отношении людей с другим цветом кожи. Более того, я сам становился свидетелем подобных ситуаций. Видел, как посреди дня в центре Таллинна издевались над тремя студентами африканского происхождения только из-за цвета их кожи, без какой-либо другой причины. Видел, как один из посетителей магазина агрессивно преследовал темнокожего покупателя, бросая в его сторону оскорбления. В эту ситуацию я сам вмешался и попросил оставить человека в покое.
Лишь незначительная часть подобных притеснений становится известной широкой общественности. Часто пострадавшие не осмеливаются говорить о случившемся и уж тем более заявлять в полицию. Подобная ситуация произошла недавно с одной матерью-мусульманкой и ее ребенком: со слов матери водитель трамвая на остановке Ülemiste в Таллинне не позволял им войти в трамвай. Водитель оскорблял их и закрывал дверь трамвая, в результате чего ребенок получил некоторые увечья. Опасаясь чрезмерного внимания общественности, мать не осмелилась обратиться в полицию или СМИ (что, однако, я ей рекомендовал сделать).
Следовательно, заявления, что расизм Эстонии не касается, увы, не соответствуют действительности. Именно по этой причине я поддержал акцию Black Lives Matter в Таллинне, принял в ней участие и готов содействовать подобным акциям и в будущем.
Приходится порой слышать и такой невнятный аргумент: «Если темнокожие сталкиваются здесь с расизмом, почему они тогда все еще здесь и не уезжают?»
Однако, к счастью, большинство жителей Эстонии все же придерживаются в жизни здравого смысла. Каждый имеет право на спокойную жизнь, и не нужно лезть к другому, если он к тебе не лезет. В Эстонии проблемы порождает агрессивное меньшинство (часть которого решается также оскорблять и захламлять почтовые ящики тех, кто открыто выступает против расизма в Эстонии), которое на фоне политического успеха ксенофобской партии набралось смелости. Большинство все же ведет себя по отношению к приехавшим сюда издалека вежливо и дружелюбно.
Порой ксенофобия и расизм порождаются простым невежеством, недостатком образования. В этом случае лучше всего помогают встречи и общение с представителями разных культур. Однако у людей, которые живут не в Таллинне или другом крупном городе, обычно нет такой возможности, (в случае, если они не являются активными путешественниками и людьми, открытыми всему новому). Как в таком случае избавиться от беспочвенных страхов?
Начать следует с системы образования – в школах нужно больше рассказывать о разнообразии мира и воспитывать толерантное отношение. Можно устраивать встречи с людьми, переехавшими из дальних стран, в школах, а также на предприятиях во всех уголках Эстонии. На примере Соединенного Королевства можно сказать, что СМИ, в особенности, телевидение помогают стать «дальтоником» в положительном смысле – среди ведущих представители разных рас, а многочисленные сериалы и реалити-шоу также помогают узнать и принять культурные особенности и различия. Почему, например, в эстонский сериал «Õnne 13» не ввести темнокожих персонажей?
Я пишу эти строки в день, когда первой конституции Эстонии исполняется сто лет (Учредительное собрание приняло ее 15 июня 1920 года, и уже в декабре того же года конституция вступила в силу). Главным принципом действующей конституции Эстонской Республики (принята 28 июня 1992 года) является соблюдение принципов человеческого достоинства (статья 10). В конституции подчеркивается, что «никто не может быть подвергнут дискриминации из-за его национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам» (статья 12).
Это благородные и универсальные ценности. Большинство, пришедших 10 июня на Таллиннскую акцию Black Lives Matter и разделяющих данные ценности, были молоды. И меня это радует, потому что именно эти люди – будущее Эстонии.