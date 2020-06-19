Сильвер Тамбур: противостояние расизму - один из приоритетов Эстонии

Часть членов этой общины помогли организовать таллиннскую акцию 10 июня, в отличие от Тюрея, который считает, что «прогрессивным белым, не имеющим проблем с полицией и не проживающим в Америке по соседству с большой общиной темнокожих, не следует лезть не в свое дело». К примеру, одним из организаторов акции, который также произнес речь на демонстрации, является Джене Уолкер - танцор и тренер из Лос-Анджелеса, который переехал в Эстонию в 2007 году и живет здесь с женой-эстонкой и дочерью.

Иными словами, в Эстонии действительно много людей, которых проблема дискриминации по цвету кожи касается напрямую. Если в Соединенных Штатах протестуют против систематического расизма – несоизмеримо более частых случаев арестов, судебного преследования и тюремного заключения афроамериканцев – то в Эстонии проблема заключается в массовых атаках на проживающих здесь темнокожих.

Эти атаки по большей части вербальные и распространены в интернет-пространстве (хотя физические атаки также имеют место), тем не менее, они неприемлемы. Люди, не проживающие в Таллинне или Тарту, в чьем кругу общения нет темнокожих, очевидно, просто не понимают этой проблемы. Они сами непосредственно не сталкиваются с расизмом, и поэтому, к сожалению, недоумевают и насмехаются над освещением этой темы в СМИ.

Будучи редактором одного из крупнейших англоязычных изданий Эстонии и попутно помогая организовывать различные мероприятия в Таллинне, охватывающие международные общины, я наслышан об историях такого рода вербального расизма в отношении людей с другим цветом кожи. Более того, я сам становился свидетелем подобных ситуаций. Видел, как посреди дня в центре Таллинна издевались над тремя студентами африканского происхождения только из-за цвета их кожи, без какой-либо другой причины. Видел, как один из посетителей магазина агрессивно преследовал темнокожего покупателя, бросая в его сторону оскорбления. В эту ситуацию я сам вмешался и попросил оставить человека в покое.

Лишь незначительная часть подобных притеснений становится известной широкой общественности. Часто пострадавшие не осмеливаются говорить о случившемся и уж тем более заявлять в полицию. Подобная ситуация произошла недавно с одной матерью-мусульманкой и ее ребенком: со слов матери водитель трамвая на остановке Ülemiste в Таллинне не позволял им войти в трамвай. Водитель оскорблял их и закрывал дверь трамвая, в результате чего ребенок получил некоторые увечья. Опасаясь чрезмерного внимания общественности, мать не осмелилась обратиться в полицию или СМИ (что, однако, я ей рекомендовал сделать).

Следовательно, заявления, что расизм Эстонии не касается, увы, не соответствуют действительности. Именно по этой причине я поддержал акцию Black Lives Matter в Таллинне, принял в ней участие и готов содействовать подобным акциям и в будущем.