Viking Line получил сертификат безопасности от Сovid-19

«Viking Line давно занимается профилактической работой c целью снижения риска заражения. Сертификат DNV GL My Care подтверждает, что Viking Line также обеспечила хорошую профилактику рисков во время пандемии коронавируса с тем, чтобы вирус не повредил безопасности пассажиров », - сказал генеральный директор Viking Line Estonia OÜ Инно Бороденко.

Исполнительный директор подчеркнул, что как экипаж судна, так и работников терминала постоянно держали в курсе о методах работы и используемом защитном оборудовании. «Наши сотрудники приложили значительные усилия для снижения риска заражения. Чтобы гарантировать качество, мы решили доверить проверку нашей работы третьей стороне», - сказал президент и директор Viking Line Ян Хансес.

Методология My Care также применяется к стандартам качества больниц.

«Независимая оценка третьей стороны гарантирует, что Viking Line использует правильные меры защиты людей как на своих судах, так и в терминалах», - сказал Лука Кришотти, генеральный директор DNV GL.