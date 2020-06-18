Трое эстонских военнослужащих заразились коронавирусом в Афганистане

«До прошлых выходных находящимся на миссиях эстонским военнослужащим удавалось избегать заражения сovid-19», - сказал капитан Айво Вахеметс из отдела по связям с общественности Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

«На выходных подтвердили у троих находящихся в Афганистане в рамках операции Resolute Support эстонских военнослужащих заражение Covid-19, они изолированы от других и находятся под надзором медиков. У них легкие симптомы и в госпитализации никто не нуждается. Быстрые тесты остальных проходящих службу в Афганистане военных показали отрицательный результат», - добавил он.

«На данный момент планируется лечить заболевших в Афганистане на месте и их эвакуация не планируется. Необходимое медицинское обслуживание на месте обеспечивается как собственными медиками контингента, так и союзниками на базе, - заверил Вахеметс. - Если ситуация изменится, Силы обороны Эстонии готовы доставить заболевших в Эстонию. Зараженные коронавирусом военнослужащие сообщили о своем заболевании близким».