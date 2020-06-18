Чт, 18.06.2020
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  • Почему поезда Elron больше не делают остановок на пути между Балтийским вокзалом и депо?

Почему поезда Elron больше не делают остановок на пути между Балтийским вокзалом и депо?

Поезд Elron.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Если в прошлом поезда Elron совершали дополнительные остановки в пределах Таллинна и в пути от Балтийского вокзала до депо, то больше нет, пишет Postimees. С чем это связано?

Менеджер по маркетингу и коммуникациям Elron Марийс Адамберг объясняет это решение экономической целесообразностью.

"Между Таллинном и Пяэскюла все поезда, указанные в расписании, останавливаются на всех станциях между Балтийским вокзалом и Пяэскюла. Учитывая, что на этом участке интервалы отправления по сравнению с другими маршрутами являются более частыми, и, поскольку количество пассажиров все еще меньше обычного из-за коронарнкризиса, экономически нецелесообразно останавливать все поезда, идущие из других станций на этом участке, в период, когда на это нет достаточного спроса".

«Тем не менее, мы постепенно уплотняем наше расписание, и со следующей недели, 25 июня, появятся еще больше возможностей для поездки между Таллинном и Пяэскюла», - пообещала Адамберг.

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