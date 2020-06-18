Почему поезда Elron больше не делают остановок на пути между Балтийским вокзалом и депо?

"Между Таллинном и Пяэскюла все поезда, указанные в расписании, останавливаются на всех станциях между Балтийским вокзалом и Пяэскюла. Учитывая, что на этом участке интервалы отправления по сравнению с другими маршрутами являются более частыми, и, поскольку количество пассажиров все еще меньше обычного из-за коронарнкризиса, экономически нецелесообразно останавливать все поезда, идущие из других станций на этом участке, в период, когда на это нет достаточного спроса".