Задержан основной соперник Лукашенко на выборах: в его квартире проводят обыск

Белорусские правоохранительные органы проводят обыски в домах семьи потенциального кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико. "Можем подтвердить, что в доме проводят обыск", - заявили "Интерфаксу" в четверг, 18 июня, в избирательном штабе Бабарико, который возглавляет его сын Эдуард.

Гражданская жена Эдуарда Бабарико Елена Зверева написала в Facebook, что обыскивают также квартиру в микрорайоне Цна на окраине Минска, где они вместе живут. По ее словам, квартиры обыскивают в отсутствие владельцев.

Виктор и Эдуард Бабарико утром того же дня отправились сдавать очередную часть подписей, собранных для регистрации Бабарико-старшего в качестве кандидата на президентских выборах, сообщил его штаб на своем сайте. Однако вскоре они перестали выходить на связь, телефоны не доступны. "ДФР (Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. - прим.ред.) дверь не открывает, комментариев не дает", - указывается в сообщении.

По информации, распространяемой АТН (Белтелерадиокомпания), Виктор и Эдуард «аккуратно дают показания», что является следственным действием без присутствия адвокатов. Адвокатов Виктора и Эдуарда не допустили со ссылкой на то, в здании проходят «учения». — Виктор Бабарико (@viktar_babaryka) June 18, 2020

Агентство телевизионных новостей (АТН), подразделение государственной Белтелерадиокомпании, сообщило, что отец и сын Бабарико были доставлены в ДФР для проведения следственных действий в рамках дела Белгазпромбанка, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных средств. В сообщении указывается, что задержанные "аккуратно дают показания".

Адвокатов Виктора и Эдуарда Бабарико не допустили к своим подзащитным со ссылкой на то, в здании ДФР проходят "учения", пишет Tut.by. Защитники подали жалобу в Генеральную прокуратуру, сообщает телеграм-канал Onliner.

В Комитете госконтроля (КГК) сообщили, что Бабарико задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. По словам главы КГК Ивана Тертеля, он являлся непосредственным организатором противоправной деятельности.