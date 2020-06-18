Чт, 18.06.2020
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Осторожно: в озере Харку купающихся подстерегает битое стекло

Harku järve rannapiir.

ФОТО: Priit Simson

Управа района Хааберсти получила сообщения о том, что отдыхающие на озере Харку поранились битым стеклом. По этой причине с четверга у озера развевается желтый флаг, а на пляже вывешены предупреждающие знаки, пишет Postimees.

По словам cтарейшины района Андре Ханимяги, в среду несколько людей пострадало от разбитого стекла, а в четверг никаких новых сообщений не поступало.

«Я искренне надеюсь, что среди нас нет тех, кто злонамеренно ставит под угрозу здоровье людей, и что это первый и единственный случай этого лета, а осколки стекла оказались в месте купания по случайности. Управа района контролирует ситуацию и находится в постоянном контакте с береговой охраной на случай, если потребуется принять решение о дальнейших необходимых шагах", - сказал Ханимяги.

Прошлым летом, когда впервые возникла проблема с битым стеклом в озере, управа Хааберсти заказала очистку дна озера с привлечением водолазов.

На данный момент неизвестно, сколько и где именно может находиться разбитого стекла в воде, поэтому отдыхающих на озере Харку призывают к внимательности. Старейшина района напоминает, что место стеклянной тары - не в воде, а на берегу.

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