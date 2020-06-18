Осторожно: в озере Харку купающихся подстерегает битое стекло

По словам cтарейшины района Андре Ханимяги, в среду несколько людей пострадало от разбитого стекла, а в четверг никаких новых сообщений не поступало.

«Я искренне надеюсь, что среди нас нет тех, кто злонамеренно ставит под угрозу здоровье людей, и что это первый и единственный случай этого лета, а осколки стекла оказались в месте купания по случайности. Управа района контролирует ситуацию и находится в постоянном контакте с береговой охраной на случай, если потребуется принять решение о дальнейших необходимых шагах", - сказал Ханимяги.

Прошлым летом, когда впервые возникла проблема с битым стеклом в озере, управа Хааберсти заказала очистку дна озера с привлечением водолазов.