Юрген Лиги: министры хотели сами быть врачами

«Миллионы со мной не согласятся, но, по моему мнению, в лице Департамента здоровья всегда искали козлов отпущения и жертвенных агнцев для правительственного алтаря», - говорит Юрген Лиги.

По его мнению, Танель Киик проявил себя как добросовестный чиновник, но очень слабый политик. "Оба они снова выбрали власть вместо правды, согласившись угодить своим товарищам по коалиции и защитить себя от критики", - отметил Лиги.

По словам Лиги, Департамент здоровья не пытался подслащать пилюлю, а основывался на фактических данных в вопросах массового тестирования, масок для лица, экспресс-тестов, ограничений, а также оценки ситуации. «Старания нескольких министров заключались только в том, чтобы выделиться лично», - добавил он.

По словам Лиги, партия EKRE требовала жертвы в течение долгого времени, но в "Отечестве" также были разногласия. Юрген Лиги, отметил, что на совести премьер-министра лежит неспособность установить социальные нормы, а на совести министра Яака Ааба - проваленная стратегия обязательного ношения масок.

По словам Лиги, ему самому всегда были понятны точки зрения Департамента здоровья, включая те, о которых говорилось, что там не все ясно.

«Их единственная прямая ошибка, которая припоминается, это то, что они допустили мероприятия на Сааремаа. Но пусть никто не скажет, что разговоры исполняющего обязанности премьер-министра о гусином жире и обычной простуде, которые этому непосредственно предшествовали, не были здесь благоприятным фактором», - напомнил Лиги.

«Возможно, это урок департаменту - меньше слушать правительство в будущем», - говорит он.

По его словам, также необходимо учитывать тот факт, что на департамент легла очень большая ответственность по сравнению с его ресурсами и уровнем заработной платы.