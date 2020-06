Госфирмы Эстонии выплатят в госбюджет свыше 120 млн евро дивидендов

Крупнейшими плательщиками дивидендов в этом году являются Riigi Kinnisvara AS (40 млн евро), AS Tallinna Sadam (30,2 млн евро) и Elering AS (25,6 млн евро).

Кроме того, дивиденды выплатят AS Eesti Loto (10 миллионов евро), AS Operail (9,5 млн), AS Eesti Loots (1,5 млн), AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur (400 000 евро), AS Vireen (393 700), AS Teede Tehnokeskus (200 000), AS Kredex Krediidikindlustus (150 000), Eesti Maatalousloomade Jõudluskontrolli AS (107 168) и OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (65 000 евро).