Ученые хотят протестировать существующую вакцину от полиомиелита против коронавируса

В число авторов идеи входят ученые из Национального института здравоохранения США, а также Роберт Галло, один из ученых, обнаруживших ВИЧ. Как они объясняют в журнале Science, теоретическая концепция повторного использования вакцин против других болезней на самом деле довольно стара и берет начало с того времени, когда пероральная вакцина против полиомиелита впервые вошла в широкое использование в 1960-х и 70-х годах.

Они ссылаются на исследования кампаний массовой вакцинации, предполагающие, что вакцина, которая может индуцировать иммунитет к трем типам вируса полиомиелита, снижает смертность или ускоряет выздоровление от других вирусных заболеваний, таких как грипп и генитальный герпес. Вакцинация против полиомиелита у детей также связана с более низким уровнем ушных и респираторных инфекций, а также диареи, которая может быть вызвана бактериями и вирусами.

Иммунитет к определенному микробу может быть вызван антителами и другими иммунными клетками, которые образуются вскоре после новой инфекции и создаются специально для противодействия ей. Но это наша врожденная иммунная система, первая линия защиты. Ученые предполагают, что некоторые вакцины способны сплотить врожденную иммунную систему, чтобы обеспечить больший неспецифический иммунитет против большинства чужеродных захватчиков, по крайней мере, на короткое время. Это может быть особенно полезно в отношении Covid-19, пишут авторы, поскольку предполагается, что болезнь может подавлять врожденный иммунный ответ.

«Это то, что обсуждалось в прошлом, даже на уровне Всемирной организации здравоохранения», - сказал Gizmodo в переписке по электронной почте Мелвин Саникас, исследователь вакцин и инфекционных заболеваний, который работал с ВОЗ, но не связан с новым документом. В 2013 году он отметил, что ВОЗ сформировала рабочую группу, которая пришла к выводу, что несколько вакцин (вакцина против полиомиелита тогда не изучалась) теоретически могут оказывать неспецифическое защитное действие против инфекций; ВОЗ также согласилась с тем, что полученные результаты заслуживают дальнейших исследований.

Саникас добавил: "Что касается полиомиелита, оральная вакцина, как было показано, обеспечивает защиту от инфекций, отличных от полиомиелита, поэтому существует достаточное научное обоснование для ее оценки для индукции «усиления противовирусных механизмов»против SARS-CoV-2".

Этот защитный эффект, по-видимому, исходит только от вакцин, которые используют живую (но ослабленную) версию своей цели, такую как оральная полиовакцина. Авторы отметили, что аналогичные эффекты на не имеющие отношение к вопросу инфекции наблюдались в случае живых вакцин против кори и туберкулеза. Но вакцина против полиомиелита могла бы стать более привлекательным вариантом для использования в качесте временного щита против Covid-19, учитывая его простоту использования, низкую стоимость и существующую инфраструктуру для массового производства (несмотря на то, что полиомиелит почти исчез, более миллиарда доз до сих пор производится ежегодно в рамках программы ликвидации в нескольких странах).

Конечно, ни одна вакцина или лекарство не обходятся без потенциальных побочных эффектов. Например, пероральная вакцина против полиомиелита может изредка вызывать вспышки ослабленного вируса полиомиелита в районах с плохой водной гигиеной и низким иммунитетом (ослабленный вирус может иногда выживать в экскрементах вакцинированного человека, мутировать, а затем заражать того, кто не был привит). Но эти случаи, как правило, слабее, чем классическая форма полиомиелита, и вспышки можно остановить с помощью кампаний вакцинации. Риск полиомиелита от вакцинации все еще легко перевешивается преимуществами вакцинации.

Наиболее актуальный вопрос, однако, заключается в том, могут ли существующие живые вакцины защищать от Covid-19, настолько хорошо, чтобы они были полезны во время пандемии.

«Гипотеза о том, что неспецифическая вакцинация может повысить устойчивость к любой вирусной инфекции, вызывая врожденные противовирусные реакции, является правдоподобной, хотя неясно, как долго это продлится, - сказала Gizmodo Анджела Расмуссен из Колумбийского университета. - Если оральная полиовакцина вызывает временную врожденную реакцию, которая затем проходит относительно быстро, для меня вовсе не очевидно, что усиленные врожденные иммунные реакции обеспечат защиту в достаточной степени, чтобы принести существенную пользу для общественного здравоохранения».

Однако, учитывая правдоподобие теории, авторы выступают за проведение клинических испытаний с использованием существующего запаса оральной полиовакцины. По крайней мере одно исследование планируется в США, согласно апрельскому заявлению, опубликованному Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита. Также проводятся по крайней мере два клинических испытания, в которых изучается, может ли вакцина Bacille Calmette-Guérin, используемая для лечения туберкулеза, улучшить иммунитет к инфекции Covid-19.

Если такие испытания в конечном итоге найдут значительную выгоду, то эта стратегия может стать не только профилактической мерой для Covid-19, но и для неизбежной следующей пандемии.