Рийгикогу направил Министерству образования предложения по преподаванию эстонского языка

По словам председателя комиссии по проблеме Михаила Стальнухина, результаты экзамена на знание эстонского, как второго языка у учащихся на эстонском языке или в классах погружения значительно лучше, чем у учащихся на русском языке. Поэтому комиссия считает, что необходимо улучшить качество преподавания эстонского языка в иноязычных школах, в первую очередь, на уроках эстонского языка.

«В своих предложениях комиссия опирается на предложения университетов. Для нас важно, чтобы были обеспечены минимальная учебная программа, учебные средства и методика, благодаря которым каждый ребенок в иноязычной школе сможет получить базовое знание эстонского языка. Сегодня мы отправили свои предложения Министерству образования и науки и ждем их оценки не позднее 7 сентября», – сказал Стальнухин.

Комиссия по проблеме представила свои предложения в виде трех тематических блоков: поднятие популярности профессии преподавателя в иноязычной школе; подготовка преподавателей эстонского, как второго языка и обеспечение школ необходимыми учебными материалами, методиками и средствами; укрепление сотрудничества между школами и университетами.

Кроме того, комиссия ждет от министерства оценку низким результатам экзамена на знание эстонского, как второго языка в иноязычных школах и обзор запланированных и предпринятых действий по улучшению владения эстонским языком и обеспечению качественного преподавания эстонского, как второго языка в иноязычных школах.