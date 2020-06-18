ВОЗ добавит дексаметазон в клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции

Всемирная организация здравоохранения планирует включить противовоспалительный препарат дексаметазон в клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Ранее организация уже второй раз сняла гидроксихлорохин с испытаний препаратов для борьбы с COVID-19, сообщает портал "Доктор Питер".
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил о включении противовоспалительного препарата - дексаметазона в клинические рекомендации по лечению COVID-19.
«Вчера мы узнали о поистине выдающихся результатах рандомизированного исследования, в рамках которого было установлено, что малые дозы этого стероидного препарата способны на треть снизить уровень смертности среди пациентов с тяжелой формой заболевания», – сообщил эксперт.
Речь идет о клинических испытаниях стероида дексаметазона для лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, которые провели в Оксфорде. Исследование, показало, что дексаметазон снижает риск смерти пациентов с коронавирусной инфекцией на 35% у подключенных к аппаратам ИВЛ, на 20% — у получающих кислород. В ВОЗ это назвали «научным прорывом».