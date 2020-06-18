ВОЗ добавит дексаметазон в клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции

«Вчера мы узнали о поистине выдающихся результатах рандомизированного исследования, в рамках которого было установлено, что малые дозы этого стероидного препарата способны на треть снизить уровень смертности среди пациентов с тяжелой формой заболевания», – сообщил эксперт.

Речь идет о клинических испытаниях стероида дексаметазона для лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, которые провели в Оксфорде. Исследование, показало, что дексаметазон снижает риск смерти пациентов с коронавирусной инфекцией на 35% у подключенных к аппаратам ИВЛ, на 20% — у получающих кислород. В ВОЗ это назвали «научным прорывом».