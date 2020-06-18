Соцдемы: не за горами тот день, когда нынешнее правительство рухнет

В своей речи Индрек Саар напомнил слова Юри Ратаса при вступлении нынешнего правительства в должность: «Наши люди не должны конфликтовать между собой. Мы должны базироваться на том, что всех нас – жителей Эстонии – объединяет, а не подчеркивать различия». Однако, несмотря на эти красивые слова, последние почти 14 месяцев ситуация была совершенно иной.

«Нынешнее правительство думает не об обществе в целом, а только о своих целевых группах, о своих придуманных друзьях и врагах, о своих целях или о своей партии. А не о том, чтобы всё общество жило лучше. Нет больше единой Эстонии. Всё развалено. И это началось год назад с оскорбления людей, и это продолжается до сих пор. Гинекологи – убийцы, те, кто выращивает клубнику, – рабовладельцы. Но коронакризис вывел уничтожение Эстонии на новый уровень – экономический», – сказал Индрек Саар.

«Во время коронакризиса ответственность и самодисциплина нашего народа смогли предотвратить худшее. Даже тогда, когда те, кто должен вести нас сквозь бурю, находятся в смятении или заняты внутренними интригами и обслуживанием своих частных интересов», – отметил он.

По словам Саара, крайне жаль, что в это критическое для страны время у правительства Эстонии нет лидера, правительство никто не возглавляет. «И я не имею в виду приказы или твердую руку. Я имею в виду адекватные действия. Но в первую очередь я имею в виду мораль, которая бы объединяла наше общество и помогла нам как государству и народу выйти из кризиса более сильными и без потерь», – пояснил он.

Вместо этого, отметил Саар, правительство делает врагов из людей с другим родным языком, другим вероисповеданием или другой сексуальной ориентацией, на которых можно показывать пальцем и на которых можно повесить свою вину. «Конечно, борьба с выдуманным врагом может сплотить за спиной той или иной партии людей, которым удалось запудрить мозги или кто разочаровался в развитии Эстонии. Но с точки зрения национальных интересов Эстонии объявление жителей и наших союзников врагами – губительно для нашей страны», – подчеркнул он.

По словам Саара, у правительства отсутствует какой бы то ни было план поддержки людей. «Неспособность нынешнего правительства заниматься тем, чем оно должно заниматься, – беспокоит меня больше всего. Давайте посмотрим, чем нынешняя власть занимается во время кризиса. Кто-то вообще понял, каков план правительства по поддержке женщин и молодежи, которые первыми потеряли работу, чтобы они получили достаточную поддержку, смогли пережить кризис и снова найти работу? Как родители, воспитывающие детей в одиночку, могут быть уверены в том, что у них хватит денег, чтобы ребенок мог пойти в детский сад, хотя доходы снизились, а за детсад снова нужно платить? Как должен организовать свою жизнь человек, который больше не может каждый месяц доплачивать по несколько сотен евро за своего близкого, находящегося в доме попечения? Или как потерявший работу человек должен весь год жить на пособие по безработице, размер которого составляет 189 евро в месяц? 189 евро! Как это возможно, что в то время, когда тратятся миллиарды, министр финансов не может найти деньги для того, чтобы повысить пособие по безработице хотя бы до прожиточного минимума? Что должен делать живущий в провинции малый предприниматель, у которого нет достаточного залога, чтобы получить кредит и спасти свое дело? Возможно, это последние рабочие места в деревне. И при этом правительство раздает сотни миллионов евро крупным компаниям, которые прекрасно бы справились сами», – сказал он.