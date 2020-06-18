Соцдемы: не за горами тот день, когда нынешнее правительство рухнет

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар на прошедшем сегодня вечером виртуальном съезде партии подверг жесткой критике правительство за развал Эстонии. При этом Саар подчеркнул, что поскольку общество сильнее нынешнего правительства, то не за горами тот день, когда правительство центристов, EKRE и Isamaa рухнет.
В своей речи Индрек Саар напомнил слова Юри Ратаса при вступлении нынешнего правительства в должность: «Наши люди не должны конфликтовать между собой. Мы должны базироваться на том, что всех нас – жителей Эстонии – объединяет, а не подчеркивать различия». Однако, несмотря на эти красивые слова, последние почти 14 месяцев ситуация была совершенно иной.
«Нынешнее правительство думает не об обществе в целом, а только о своих целевых группах, о своих придуманных друзьях и врагах, о своих целях или о своей партии. А не о том, чтобы всё общество жило лучше. Нет больше единой Эстонии. Всё развалено. И это началось год назад с оскорбления людей, и это продолжается до сих пор. Гинекологи – убийцы, те, кто выращивает клубнику, – рабовладельцы. Но коронакризис вывел уничтожение Эстонии на новый уровень – экономический», – сказал Индрек Саар.
«Во время коронакризиса ответственность и самодисциплина нашего народа смогли предотвратить худшее. Даже тогда, когда те, кто должен вести нас сквозь бурю, находятся в смятении или заняты внутренними интригами и обслуживанием своих частных интересов», – отметил он.
По словам Саара, крайне жаль, что в это критическое для страны время у правительства Эстонии нет лидера, правительство никто не возглавляет. «И я не имею в виду приказы или твердую руку. Я имею в виду адекватные действия. Но в первую очередь я имею в виду мораль, которая бы объединяла наше общество и помогла нам как государству и народу выйти из кризиса более сильными и без потерь», – пояснил он.
Вместо этого, отметил Саар, правительство делает врагов из людей с другим родным языком, другим вероисповеданием или другой сексуальной ориентацией, на которых можно показывать пальцем и на которых можно повесить свою вину. «Конечно, борьба с выдуманным врагом может сплотить за спиной той или иной партии людей, которым удалось запудрить мозги или кто разочаровался в развитии Эстонии. Но с точки зрения национальных интересов Эстонии объявление жителей и наших союзников врагами – губительно для нашей страны», – подчеркнул он.
По словам Саара, у правительства отсутствует какой бы то ни было план поддержки людей. «Неспособность нынешнего правительства заниматься тем, чем оно должно заниматься, – беспокоит меня больше всего. Давайте посмотрим, чем нынешняя власть занимается во время кризиса. Кто-то вообще понял, каков план правительства по поддержке женщин и молодежи, которые первыми потеряли работу, чтобы они получили достаточную поддержку, смогли пережить кризис и снова найти работу? Как родители, воспитывающие детей в одиночку, могут быть уверены в том, что у них хватит денег, чтобы ребенок мог пойти в детский сад, хотя доходы снизились, а за детсад снова нужно платить? Как должен организовать свою жизнь человек, который больше не может каждый месяц доплачивать по несколько сотен евро за своего близкого, находящегося в доме попечения? Или как потерявший работу человек должен весь год жить на пособие по безработице, размер которого составляет 189 евро в месяц? 189 евро! Как это возможно, что в то время, когда тратятся миллиарды, министр финансов не может найти деньги для того, чтобы повысить пособие по безработице хотя бы до прожиточного минимума? Что должен делать живущий в провинции малый предприниматель, у которого нет достаточного залога, чтобы получить кредит и спасти свое дело? Возможно, это последние рабочие места в деревне. И при этом правительство раздает сотни миллионов евро крупным компаниям, которые прекрасно бы справились сами», – сказал он.
Саар подчеркнул, что в то время, когда правительство Эстонии уже целый год разрывает страну на части и не намерено останавливаться, социал-демократы не могут мириться с этим. «Мы не можем позволить появиться еще большей несправедливости и еще большему неравенству. Мы должны позаботиться о нашем государстве. Я не сомневаюсь, что мы переживем это правительство. Я уверен, что наше общество сильнее нынешнего правительства. Я верю, что не за горами тот день, когда даже необузданное желание сохранить за собой министерские посты не сможет удержать это правительство вместе», – подвел итог Индрек Саар.