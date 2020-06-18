Эстонский стартап обанкротился, основной инвестор потерял более 100 000 евро

Инвесторы вложили в эту компанию в общей сложности примерно 450 000 евро. При этом основной инвестор потерял более 100 000 евро.

Основателем и руководителем стартапа Frank.ai является Яан Плаан.

Как пишет DV.ee со ссылкой на Äripäev, стартап, просуществовавший четыре года, занимался разработкой системы автоматизации маркетинга на рекламных платформах (Facebook, Google и других).

В разное время в компании работало 15 человек.