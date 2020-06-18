Эстонский стартап обанкротился, основной инвестор потерял более 100 000 евро

На прошлой неделе эстонский стартап Frank.ai сообщил о том, что прекращает свою деятельность. Об этом сообщает DV.ee.
Инвесторы вложили в эту компанию в общей сложности примерно 450 000 евро. При этом основной инвестор потерял более 100 000 евро.
Основателем и руководителем стартапа Frank.ai является Яан Плаан.
Как пишет DV.ee со ссылкой на Äripäev, стартап, просуществовавший четыре года, занимался разработкой системы автоматизации маркетинга на рекламных платформах (Facebook, Google и других).
В разное время в компании работало 15 человек.
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