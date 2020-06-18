Чт, 18.06.2020
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Коронавирус: число жертв во всем мире достигло 450 тысяч

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ФОТО: Dmitri Kotjuh

Количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции во всём мире 18 июня достигло 450 157, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Первое место в мире по числу жертв пандемии - у США, где умерли почти 118 тысяч заболевших. Следом идут Бразилия (46 тысяч) и Великобритания (42 тысячи).

В десятку государств с наибольшим количеством смертей вошли также Италия, Франция, Испания, Мексика, Индия, Бельгия и Иран.

Россия - на 13-м месте с 7 650 погибшими.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 8 млн 397 тысяч человек, из них вылечились 4 млн 104 тысячи.

За последние сутки в мире подтвердили 141 тысячу новых случаев заражения и 5264 смерти.

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