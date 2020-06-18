Коронавирус: число жертв во всем мире достигло 450 тысяч

Количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции во всём мире 18 июня достигло 450 157, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Первое место в мире по числу жертв пандемии - у США, где умерли почти 118 тысяч заболевших. Следом идут Бразилия (46 тысяч) и Великобритания (42 тысячи).
В десятку государств с наибольшим количеством смертей вошли также Италия, Франция, Испания, Мексика, Индия, Бельгия и Иран.
Россия - на 13-м месте с 7 650 погибшими.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 8 млн 397 тысяч человек, из них вылечились 4 млн 104 тысячи.
За последние сутки в мире подтвердили 141 тысячу новых случаев заражения и 5264 смерти.