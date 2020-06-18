Коронавирус: число жертв во всем мире достигло 450 тысяч

Первое место в мире по числу жертв пандемии - у США, где умерли почти 118 тысяч заболевших. Следом идут Бразилия (46 тысяч) и Великобритания (42 тысячи).

В десятку государств с наибольшим количеством смертей вошли также Италия, Франция, Испания, Мексика, Индия, Бельгия и Иран.

Россия - на 13-м месте с 7 650 погибшими.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 8 млн 397 тысяч человек, из них вылечились 4 млн 104 тысячи.