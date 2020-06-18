Катри Райк: глава Департамента здоровья посмела усомниться в словах Ратаса

"Мерике Юрило подала в отставку, как будто по собственной просьбе. В то же время члены правительства достаточно авторитетно высказались, подтвердив, что с ней не было доверительных отношений. Еще вчера госпожа Юрило подвергалась критике в зале Рийгикогу", - вспоминает Райк.

«Из выступления от имени одной фракции выходило, что глава Департамента здоровья не подходит для этой должности, потому что она сама не врач», - сказала Райк.

По словам Райк, жизнь Юрило осложнилась во время кризиса после того, как глава чрезвычайного положения премьер-министр Ратас объявил, что маски являются социальной нормой. «Глава Департамента здоровья осмелилась усомниться в этом заявлении. Неужели глава департамента не вправе сомневаться», - добавила Райк.

«Мы все совершаем ошибки, совершала их и госпожа Юрило», - сказала Райк, добавив, что она,тем не менее, заслужила благодарности за его усилия во время кризиса.