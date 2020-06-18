Зеленский - о безопасности в ЕС: Украина готова помочь

Европейский союз в полной мере не использовал потенциал для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, и Украина могла бы помочь в этом вопросе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время видеоконференции лидеров Восточного партнерства, сообщает сайт главы государства.
По мнению Зеленского, реализация целей Восточного партнерства зависит от стабильной среды безопасности, в частности - в странах-партнерах. Президент сравнил оккупированные территории Украины и количество украинцев, которые там проживают, с площадями и населением некоторых стран ЕС.
"По моему мнению, Европейский союз еще не использовал в полной мере свой потенциал ради безопасности на Европейском континенте. Знаю, считается, что Восточное партнерство не является инструментом для урегулирования конфликтов. В то же время мы не можем позволить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе и создавать новые и новые горячие точки", - подчеркнул Зеленский.
При этом он отметил, что конфликты на территориях стран-партнеров ЕС, в том числе социально-экономические проблемы, могут перекинуться на страны Евросоюза.
"Украина способна делать вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе: участвовать в миссиях, военных проектах ЕС и проектах по безопасности, инициативах, направленных на борьбу с информационными и гибридными угрозами, дезинформацией и тому подобное", - резюмировал президент.