Зеленский - о безопасности в ЕС: Украина готова помочь

По мнению Зеленского, реализация целей Восточного партнерства зависит от стабильной среды безопасности, в частности - в странах-партнерах. Президент сравнил оккупированные территории Украины и количество украинцев, которые там проживают, с площадями и населением некоторых стран ЕС.

"По моему мнению, Европейский союз еще не использовал в полной мере свой потенциал ради безопасности на Европейском континенте. Знаю, считается, что Восточное партнерство не является инструментом для урегулирования конфликтов. В то же время мы не можем позволить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе и создавать новые и новые горячие точки", - подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что конфликты на территориях стран-партнеров ЕС, в том числе социально-экономические проблемы, могут перекинуться на страны Евросоюза.