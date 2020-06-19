Пугающая тенденция: водителей предупреждают о росте числа происшествий на парковках

Статистика Эстонского фонда дорожного страхования свидетельствует: в прошлом году было зарегистрировано 13 тысяч происшествий связанных с парковкой, причем их доля от общего количества случаев дорожного страхования увеличилась на восемь процентов по сравнению с позапрошлым годом. Если в минувшем году доля происшествий на парковке составила 39 процентов, то в апреле текущего года, то есть во время чрезвычайного положения, этот показатель достиг 44 процентов.
Менеджер Эстонского фонда дорожного страхования по предотвращению ущерба Юлли Рейметс отмечает, что происшествия на парковках одинаковым образом участились на крупных и небольших стоянках по всей Эстонии. «В период чрезвычайного положения количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 39 процентов по сравнению с показателем годичной давности, причем в результате закрытия больших торговых центров число происшествий на их стоянках уменьшилось примерно в два раза. Парковочные происшествия часто случались около многоквартирных домов и продуктовых магазинов», - сказала Юлли Рейметс.
«Основная причина происшествий на стоянках – слишком узкие и не соответствующие требованиям парковочные места. Разумеется, свою роль играют и внимательность водителя на дороге, и его умение парковаться. Если парковочные места будут приведены в соответствие с требованиями, число подобных происшествий сократится примерно на четверть», - пояснила Юлли Рейметс, указав в качестве примера приведенные в порядок стоянки столичных торговых центров Ülemiste, Rocca al Mare, Mustika и Kristiine, где теперь регистрируется на треть меньше происшествий.
Страховой менеджер ERGO Андрес Консап подчеркивает, что число происшествий на парковках всегда возрастает перед праздниками, в частности перед Ивановым днем и Рождеством. «Более половины происшествий вызывается маневрированием на парковочном месте. В одном случае из десяти открываемая дверца повреждает соседний автомобиль. Также происходят перекрестные столкновения, наезды на припаркованные автомобили спереди и сзади», - прокомментировал Консап.
В прошлом году в Эстонии произошло 33 тысячи случаев дорожного страхования – на два больше по сравнению с позапрошлым годом. Средний ущерб в рамках такого страхового случая составил 1700 евро, а суммарный ущерб достиг 57 млн евро. Больше всего возросло количество происшествий на парковках. Также наблюдался прирост столкновений при перестроении, объезде и выезде с полосы без включения сигналов.
Эстонский фонд дорожного страхования является администратором Регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро Зеленой карты в Эстонии и принудительным страховщиком транспортных средств без договора о дорожном страховании. Эстонский фонд дорожного страхования возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами. Эстонский фонд дорожного страхования также занимается урегулированием споров о дорожном страховании через примирительный орган дорожного страхования.