Пугающая тенденция: водителей предупреждают о росте числа происшествий на парковках

Менеджер Эстонского фонда дорожного страхования по предотвращению ущерба Юлли Рейметс отмечает, что происшествия на парковках одинаковым образом участились на крупных и небольших стоянках по всей Эстонии. «В период чрезвычайного положения количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 39 процентов по сравнению с показателем годичной давности, причем в результате закрытия больших торговых центров число происшествий на их стоянках уменьшилось примерно в два раза. Парковочные происшествия часто случались около многоквартирных домов и продуктовых магазинов», - сказала Юлли Рейметс.

«Основная причина происшествий на стоянках – слишком узкие и не соответствующие требованиям парковочные места. Разумеется, свою роль играют и внимательность водителя на дороге, и его умение парковаться. Если парковочные места будут приведены в соответствие с требованиями, число подобных происшествий сократится примерно на четверть», - пояснила Юлли Рейметс, указав в качестве примера приведенные в порядок стоянки столичных торговых центров Ülemiste, Rocca al Mare, Mustika и Kristiine, где теперь регистрируется на треть меньше происшествий.

ФОТО: Эстонский фонд дорожного страхования

Страховой менеджер ERGO Андрес Консап подчеркивает, что число происшествий на парковках всегда возрастает перед праздниками, в частности перед Ивановым днем и Рождеством. «Более половины происшествий вызывается маневрированием на парковочном месте. В одном случае из десяти открываемая дверца повреждает соседний автомобиль. Также происходят перекрестные столкновения, наезды на припаркованные автомобили спереди и сзади», - прокомментировал Консап.

В прошлом году в Эстонии произошло 33 тысячи случаев дорожного страхования – на два больше по сравнению с позапрошлым годом. Средний ущерб в рамках такого страхового случая составил 1700 евро, а суммарный ущерб достиг 57 млн евро. Больше всего возросло количество происшествий на парковках. Также наблюдался прирост столкновений при перестроении, объезде и выезде с полосы без включения сигналов.