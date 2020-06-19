Пт, 19.06.2020
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Люди обеспокоены: что делать с агрессивными чайками?

Чайки охраняют своих птенцов.

ФОТО: Andres Haabu

В последние недели в Департамент окружающей среды поступает много обращений из-за агрессивного поведения чаек, которые гнездятся на крышах и под карнизами и могут даже нападать на людей, защищая своих птенцов.

По словам главного специалиста бюро охоты и водной фауны Департамента окружающей среды Яна Сиймсона, агрессивность чаек в период гнездования - совершенно обычное явление, повторяющееся из года в год, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

По словам Сиймсона, гнезда обычно находятся на крышах домов, и их нужно убрать до того, как гнездо будет окончательно построено и птица отложит в него яйца. "Птица таким образом получает сигнал, что это место не подходит для гнездования, успеет найти новое место для гнезда, а у людей не будет проблем", - пояснил он.

Если агрессивные чайки уже появились, их можно отпугивать, держа над головой какой-нибудь длинный предмет, например, зонт, поскольку птицы нападают на самую высокую точку. 

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