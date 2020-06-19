Самый большой рост за последние пять лет: жилье в Эстонии продолжает дорожать

В первом квартале 2020 года индекс жилищных повысился цен по сравнению с первым кварталом 2019 года на 11,5%. Последний раз большее изменение индекса наблюдалось в третьем квартале 2014 года, когда оно составляло 13,2%.

По словам аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, цены на квартиры выросли по сравнению с первым кварталом 2019 года на 11,3%, а цены на дома – на 11,7%. «Более всего, или на 12,1% выросли цены на квартиры в Таллинне, в прилегающих к Таллинну регионах вместе с Тарту и Пярну – на 8,9% и в остальных частях Эстонии – на 12%», – дополнила Сяйнаст.

Индекс жилищных цен демонстрирует изменение цен за квадратный метр при совершении домохозяйствами сделок для покупки жилья. Расчет индекса жилищных цен производится относительно квартир и домов.

Индекс жилищных цен, I квартал 2005 – I квартал 2020 (2010 = 100)

ФОТО: Департамент статистики

Изменение индекса цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в первом квартале 2020 года составило по сравнению с тем же кварталом 2019 года 8,6%.