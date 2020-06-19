Тайна исчезновения: похищенного на шоссе Таллинн-Тарту человека хотят признать мертвым

Вчера Вируский уездный суд в доме суда Раквере рассматривал вопрос о признании Каяра Пааса мертвым. Соответствующее заявление подали его близкие, пишет Järva Teataja.

Советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд сказала, что уголовное расследование еще не завершено и признание пропавшего человека мертвым не приведет к значительном повороту в деле.

Суд примет решение по данному вопросу 1 июля.

Järva Teataja освещала развитие истории исчезновения и осенью 2017 года. Тогда находящаяся на должности пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Андра Юндас сказала, что полиции нечего добавить по этому делу. По словам Лийви Рейнхольд, новой информации у них нет. «Уголовное производство продолжается», - сказала она тогда.

Как писал портал Järva Teataja в 2014 году, ночью 5 декабря неизвестные люди выстрелили на шоссе Таллинн – Тарту в районе Арду в 40-летнюю Веэру и похитили 43-летнего Каяра.

В 2015 году Postimees писал, что исчезновение Пааса привлекло большое внимание СМИ, поскольку его спутница жизни утверждала, что Пааса похитили. Все произошло на шоссе Тарту-Таллинн вблизи Арду, когда они на своем Mercedes ночью ехали в Таллинн к знакомому.

По словам находившейся за рулем женщины, они остановились на темной дороге, поскольку посчитали, что стоявшему на дороге внедорожнику черного цвета потребовалась помощь. Двое мужчин, вышедшие из внедорожника, неожиданно силой вытащили Каяра Пааса из автомобиля и увели. Испуганная женщина развернула автомобиль в сторону Ярвамаа и вернулась домой. Шесть часов спустя после предполагаемого похищения человека она, обнаружила у себя пулевое ранение и сама обратилась в Пайдескую больницу. О раненой женщине врачи сообщили в полицию.

Тогда началось расследование своеобразного преступления. Сначала думали, что исчезновение Пааса могло быть связанно с демонстрацией силы между людьми с уголовным прошлым и Паас может вскоре сам объявиться.