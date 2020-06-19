От коронавируса умер бывший глава Чувашии, подавший в суд на Путина

"Игнатьев умер. Он болел коронавирусом", сказал источник. В последнее время Игнатьев находился на аппарате ЭКМО, который насыщает кровь кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности, пишет Newsru.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации. Сообщение о смерти подтвердил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет. 28 июля 2010 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева он был наделен Госсоветом Чувашии полномочиями президента республики. С 1 января 2012 года - глава Чувашии.

9 июня 2015 года президент России Владимир Путин назначил Игнатьева врио главы республики, а 13 сентября 2015 года - в Единый день голосования - Игнатьев, получив 65,54% голосов избирателей, был избран на второй срок. 29 января Путин отрешил его от должности главы Чувашии "в связи с утратой доверия".

Этому предшествовали минимум два скандала. В середине января этого года он заявил о необходимости "мочить" журналистов и блогеров, которые зарабатывают "на разных схемах". Через несколько дней он заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новых машин, которые Игнатьев держал в высоко поднятой руке.

26 мая 2020 года появилась информация, что Игнатьев через суд попытался оспорить свое увольнение. Исковое заявление Игнатьева в той части, в которой бывший глава региона оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий, было принято Верховным судом к производству. Его рассмотрение было назначено на 30 июня.